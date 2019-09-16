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Yetiştirdiği devasa bal kabaklarını pazarda satmakta zorlanıyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Fahrettin Demir isimli üretici, yetiştirdiği ve 20-25 kilo arasındaki bal kabaklarını pazarda satmakta zorlanıyor

16 Eylül 2019, Pazartesi 14:02
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Yetiştirdiği devasa bal kabaklarını pazarda satmakta zorlanıyor

Hasanlar köyü sakinlerinden Fahrettin Demir, tarlasında sadece tavuk gübresi kullanarak yetiştirdiği 20-25 kilogram arasında değişen bal kabaklarına büyük olduğu için fazla alıcı çıkmadığından dert yandı.

'HİÇ İLAÇLAMA YAPMADIM'

Demir, ”Bu yıl 8 dönüm alana yerli tohumdan bal kabağı ekimi yaptım. Gübre olarak sadece tavuk gübresi kullandım. Hiç ilaçlama yapmadım. Zamanında suyunu verip çapasını yaptım. Bunun sonucunda tarlamda çoğunluğu 20-25 kilo gelen devasa kabaklar yetişti. Bu yıl 30 ton dolaylarında rekolte bekliyorum. Bal kabaklarının her biri normal ağırlıkta olmadığı için pazarda satmakta zorlanıyorum. Artık satabilirsem lokantacılara veya aş evlerine satacağım” diye konuştu.

İHA

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