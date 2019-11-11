Yetkili servis kabusuna son! Mağdur olmamak için 5 öneri

Ticaret Bakanlığı, işte bu ‘yetkisiz’ yetkili servis dolandırıcılığını önlemek için harekete geçti. Tüketici ve firmalardan gelen şikayetler üzerine sahte yetkili servislere yönelik gerekli tedbirlerin alınması için Servis Bilgi Sistemi Projesi’ni (SERBİS) hayata geçireceklerini belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yetkili servislere güvenilir tek bir kanaldan ulaşılabilecek yeni bir internet sitesi oluşturacaklarını söyledi. Pekcan, “Site kullanıma açıldığında, tüketiciler firmaların güncel yetkili servis bilgilerine bu site üzerinden kolay ve doğru bir şekilde erişebilecek” diye konuştu.

Yıl sonunda hizmette

Böylece sahte servislerin tüketicileri yanıltması ve mağdur etmesinin önüne geçileceğini belirten Pekcan, aynı zamanda firmaların ticari itibarlarıyla marka değerlerinin de korunacağını söyledi.

“Proje tamamlandığında, tüketicilerin, ürünlerle ilgili sıkıntı yaşadığında firmaların yetkili servislerine arama motorları gibi doğru bilgiye ulaşmada sorun yaşayacağı platformlardan değil, güvenilir tek bir kanaldan ulaşmalarını sağlayacağız” diyen Pekcan, internet sitesinin yıl sonunda vatandaşların kullanımına açılacağını söyledi.

Yetkili servis mağduru olmamak için bunlara dikkat

Gerçek yetkili servise ulaşmak için firmanın kendi internet sitesine giriş yapın.

Google ’da aramalarda ilk sıralarda çıkan sitelere itibar etmeyin. Bunlar çoğunlukla para vererek kendilerini üst sıralara taşıtan sahte siteler.

Google’da ilk çıkan numarayı aradığınızda ve ‘yetkili servis misiniz’ diye sorduğunuzda ‘teknik servisiz’ diyenlere inanmayın.

Hangi siteye girdiğinize ve bilginin güvenilir olup olmadığına dikkat edin.

Markalar da kendini korumalı ve bu mecralarda ağırlığını koymalı. Aksi durumda hem vatandaş hem de firmalar mağdur olabiliyor.

POSTA/ Ekonomi Servisi