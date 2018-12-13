Yetkili servis 'yetkisiz'

Bunun için bir telefon numarası bulmak isteyen vatandaşların çoğu Google üzerinden arama yapıyor. Ancak Google’da arattığınızda firmaların gerçek yetkili servisleri alt sıralarda çıkıyor. Çünkü Google, reklam veren teknik servislerinin internet adreslerini öne çekiyor.

HANGİSİ GERÇEK?

Yüzlerce ya da binlerce lira verip satın aldığı ürünü emin ellere teslim etmek isteyen vatandaşlar ise hangi sitenin gerçekten yetkili servise ait olduğunu ayırt edemiyor. ‘Yetkili’ olmadığı halde yetkili servis gibi hizmet veren bu firmalar ise fazla fiyat istiyor. Ayrıca tamir süresini uzatan ya da orijinal parça kullanmayarak vatandaşı mağdur eden firmalar da var.

'TEKNİK' DİYORLAR

Google’da ilk çıkan numarayı arayan vatandaşlar ise “Telefondaki kişiye ‘Yetkili servis misiniz’ diye sorduğumuzda ‘teknik servisiz’ diyorlar, 'Biz aradaki farkı ne bilelim?” diye şikayet ediyor.

Konuyla ilgili harekete geçen Ticaret Bakanlığı da yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre; artık yetkili servis istasyonları Bakanlığa bildirilecek. Ayrıca servisler, garanti süresince vatandaştan nakliye, kargo veya servis elemanlarının ulaşım gideri gibi herhangi bir ücret talep edemeyecek.

RESMİ SİTEYE GİDİN

Problemin kaynağı ise Google’ın reklam stratejisi. Buna göre; arama motorunda en üst sıralarda yer almak isteyen herkesin Google’la reklam anlaşması yapması yeterli.

Bu konuyla ilgili kendi içinde bir kontrol mekanizması bulunmayan Google, her türlü internet sitesini daha görünür kılarak, milyonlarca vatandaşa ulaşmasını sağlıyor. Bu durumu fark eden markalar ise vatandaşı kendi internet sitelerine giriş yapması konusunda uyarıyor.

PARASINI VEREN 1'İNCİ

Google’da parasını verenin yetkili olsun ya da olmasın üst sıralara rahatlıkla çıkabileceğini belirten Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Lütfi Özbilen, şunları söyledi: Google’la reklam anlaşması yapanlar daha görünür olur. Bu çok kolay bir işlem. Örneğin bir ilaçla ilgili bilgi almak istediğinizde de firmayla ilgisi olmayan bloglar üst sırada olabilir. Maalesef bunun önüne geçilemez. Vatandaş hangi siteye girdiğine ve bilginin güvenilir olup olmadığına dikkat etmeli.