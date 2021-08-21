Yetkililer uyarı üstüne uyarı yapıyor! Şiddetini artırdı

ABD Ulusal Kasırga Merkezi’ne göre, tropik fırtına şiddetini artırarak kasırgaya dönüştü. Şiddeti "kategori 1"e yükselen Henri Kasırgasının pazar günü ABD’nin kuzeydoğu yakasını vurması bekleniyor. Şiddetli hava uyarıları yapan yetkililer, New York, Long Island ve New England bölgelerinde şiddetli yağış, sel ve elektrik kesintileri beklendiğini söyledi.

AA