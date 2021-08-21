Yetkililer uyarı üstüne uyarı yapıyor! Şiddetini artırdı
Atlantik Okyanusu'nda oluşan ve şiddeti "kategori 1"e yükselen Henri Kasırgası, saatte 120 kilometre hızla ABD’nin doğu yakasına doğru ilerliyor.
21 Ağustos 2021, Cumartesi 19:38 Son Güncelleme:
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ABD Ulusal Kasırga Merkezi’ne göre, tropik fırtına şiddetini artırarak kasırgaya dönüştü. Şiddeti "kategori 1"e yükselen Henri Kasırgasının pazar günü ABD’nin kuzeydoğu yakasını vurması bekleniyor. Şiddetli hava uyarıları yapan yetkililer, New York, Long Island ve New England bölgelerinde şiddetli yağış, sel ve elektrik kesintileri beklendiğini söyledi.
AA
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