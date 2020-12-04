Magazin Yetkin Dikinciler: 20 yıldır bu sokaktayım

Yetkin Dikinciler: 20 yıldır bu sokaktayım

Magazin

Yetkin Dikinciler: 20 yıldır bu sokaktayım

Oyuncu Yetkin Dikinciler, önceki gün Cihangir’de görüntülendi. Yürüyüşe çıktığını belirten Dikinciler, koronavirüs konusunda vatandaşları uyardı. // Mesut Yılmaz

04 Aralık 2020, Cuma 13:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Oyuncu Yetkin Dikinciler, önceki gün Cihangir’de yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Muhabirlerle laflayan oyuncu, maske takılması konusunda uyarılarda bulundu. Cihangir aşığı olduğunu ifade eden Dikinciler, “20 yıldır buradayım. Her zaman sokakta görebilirsiniz” dedi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

'Kurallara uymalıyız' 

Geçtiğimiz ay da kendi gibi oyuncu eşi Aslı Orcan'la evlerinin önünde görüntülenen Yetkin Dikinciler, “Arkadaşlar kurallara uymalıyız. Eşimle çok dikkat ediyoruz. Maskesiz asla çıkmıyoruz. Sokağa çıkma yasağına da mutlaka uymalıyız. Bakın saat 20.00 olmadan evimizin önüne geldik” demişti.


İlgili Haberler
Yetkin Dikinciler kimdir?Aslı Orcan ve Yetkin Dikinciler'in kızı Lal 1 yaşında


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
Arap saçı
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Yeniden karantina günleri
Mehmet Coşkundeniz
Şirin Sever
Mayo sorusu artık prim yapmıyor, geçmiş olsun!
Şirin Sever
Bekir Saçar
Aile arasında sürpriz nikah
Bekir Saçar
Uğur Alkapar
90 bin dislike
Uğur Alkapar
İrem Haliloğlu
İkizler burcunda Ay Tutulması: Dürüst olan kazanır!
İrem Haliloğlu
Gökçen Erdoğan
Kadın ve erkeğin ilişkide birbirinden farklı yüzleri
Gökçen Erdoğan
Hande Kazanova
29 Kasım haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Dürüstlükten ödün vermeyin!
Öner Döşer
Funda Duru
Bir Instagram hesabının anatomisi: Teoman
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Masumlar Apartmanı’nda roller değişti
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Depreme reklam molası
Sercan Yaşar
Yasemin Candemir
Tembel kızlar için cilt bakım tüyoları
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Merve Aydın koronavirüse yakalandı: Bebeğimi emzirirken pozitif çıktığımı öğrendim