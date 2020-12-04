Yetkin Dikinciler: 20 yıldır bu sokaktayım
Oyuncu Yetkin Dikinciler, önceki gün Cihangir’de görüntülendi. Yürüyüşe çıktığını belirten Dikinciler, koronavirüs konusunda vatandaşları uyardı. // Mesut Yılmaz
04 Aralık 2020, Cuma 13:17 Son Güncelleme:
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Oyuncu Yetkin Dikinciler, önceki gün Cihangir’de yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Muhabirlerle laflayan oyuncu, maske takılması konusunda uyarılarda bulundu. Cihangir aşığı olduğunu ifade eden Dikinciler, “20 yıldır buradayım. Her zaman sokakta görebilirsiniz” dedi.
'Kurallara uymalıyız'
Geçtiğimiz ay da kendi gibi oyuncu eşi Aslı Orcan'la evlerinin önünde görüntülenen Yetkin Dikinciler, “Arkadaşlar kurallara uymalıyız. Eşimle çok dikkat ediyoruz. Maskesiz asla çıkmıyoruz. Sokağa çıkma yasağına da mutlaka uymalıyız. Bakın saat 20.00 olmadan evimizin önüne geldik” demişti.
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