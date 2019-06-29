Yetkin Dikinciler kimdir?
Senaristliğini Ahmet Ümit’in üstlendiği çekimleri hala devam eden “Merhaba Güzel Vatanım” isimli filmde Nazım Hikmet’i Yetkin Dikinciler canlandırıyor. Peki, Yetkin Dikinciler kimdir? İşte Yetkin Dikinciler ile ilgili detaylar...
Şair Nâzım Hikmet’in ve yazar Ahmet Ümit’in Moskova’ya düşen yollarını konu alan Merhaba Güzel Vatanım filminin çekimleri İstanbul’da devam ediyor. Filmde Nazım Hikmeti canlandıran Yetkin Dikinciler internette merak edilen isimler arasında geliyor. Peki, Yetkin Dikinciler kimdir? İşte Yetkin Dikinciler’in biyografisi…
YETKİN DİKİNCİLER KİMDİR?
Yetkin Dikinciler 15 Ağustos 1969 yılında İstanbul'da doğdu. Emekli subay bir baba ve Kızılay hemşiresi bir annenin tek çocuğudur. İlkokul ve liseyi İstanbul'da okumuştur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.
1999 yılında Türk ve Yunan gençleri buluşturmak üzere düzenlenen tiyatro festivalinde sahne alınca, Attis Tyatrosu'nun dünyaca ünlü yönetmen “Theodoros Terzopoulos”le tanışma ve çalışma fırsatı bulur. Ve Attis Tiyatrosu’nun Türk konuk oyuncusu olarak Kolombiya, İspanya, Almanya gibi ülkeleri dolaşarak oyunlar oynadı.
Babam ve Oğlum filmindeki rolüyle dikkat çekti. Biket İlhan'ın yönettiği Mavi Gözlü Dev adlı filmde Nâzım Hikmet'ı canlandırdı.
Şair Nâzım Hikmet’in ve yazar Ahmet Ümit’in Moskova’ya düşen yollarını konu alan Merhaba Güzel Vatanım filminde Nazım Hikmet’i canlandırıyor.
ROL ALDIĞI OYUNLAR
Şems Unutma - Özen Yula - Tiyatro Cef - 2011
Profesyonel: Duşan Kovacevic - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2009
Dünyanın Ortasında Bir Yer - Öen Yula - İstanbul Devlet Tiyatrosu 2006
Yakındoğu'da Emanet: Özen Yula - "İKSV ve Japan Performing Arts ortak yapımı" - 2004
Müfettiş: Nikolay Gogol - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2003
Kaygusuz Abdal: Sevgi Sanlı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2002
Ölüm ve Kız: Ariel Dorfman - Tiyatro Pera - 2002
Zincire vurulmuş Prometheus - 2000
Kısasa Kısas: William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1998
Ayrılık Müziği: Marguerite Duras - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1998
Tartuffe: Moliere - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1997
Düdükçülerle Fırçacıların Savaşı: Aziz Nesin - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1997
Kanlı Düğün: Federico Garcia Lorca - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1996
Ferhatın Yeni Acıları: Yüksel Pazarkaya - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1992
YÖNETTİĞİ OYUNLAR
Kaç Baba Kaç: Ray Cooney - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1997
Canlı Maymun Lokantası: Güngör Dilmen - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu – 1996
FİLMOGRAFİ
Bahtiyar Ölmez (2017-2018) - Rıfat Çakar, Bahtiyar Ölmez
Nadide Hayat (2015) - Kaptan Yusuf
Kızım İçin (2013) - Tuncer
Muhteşem Yüzyıl (2014) - Kara Ahmed Paşa
Umut Üzümleri(Rönesans Film) (2013)-Ozan
Merhaba Hayat (2012)- Sinan
Çıplak Gerçek (2012)[2]
Bizim Yenge (2011) - Adem
Umut Yolcuları (2010) - Mehmet Müdür
Aile Saadeti (2009) - Selim Paşa
Usta: Bahadır Karataş web sayfası (2008) - Doğan
Kara İnci (2007) - Semih
Mavi Gözlü Dev: Biket İlhan - (2007) - Nâzım Hikmet
Ulak: Çağan Irmak - (2007) - Adem
Eşref Saati: Zeynep Günay Tan - (2007) - Sarı Eşref
Kabuslar Evi: "Son Dans" : Çağan Irmak - (2006) - Selim
Sis ve Gece: Turgut Yasalar - (2006) - Fahri
Gözyaşı Çetesi: (2006) - Cevahir
Babam ve Oğlum: Çağan Irmak - (2005) - Salim
Misi (2005) - Onur
Radyo Tantana (2005) - Kenan
The Net 2.0: (2005) - Banka Müdürü
Kırık Kanatlar (2005) - Konuk oyuncu
Gülizar (2004) - İsmail
Üç Kişilik Aşk (2004) - Cem
Avrupa Yakası: Hakan Algül - (2004) - Konuk oyuncu
Seni Yaşatacağım: (2003) - Reşat
Leoparın Kuyruğu: Turgut Yasalar - (1998) - Serdar