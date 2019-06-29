Şair Nâzım Hikmet’in ve yazar Ahmet Ümit’in Moskova’ya düşen yollarını konu alan Merhaba Güzel Vatanım filminin çekimleri İstanbul’da devam ediyor. Filmde Nazım Hikmeti canlandıran Yetkin Dikinciler internette merak edilen isimler arasında geliyor. Peki, Yetkin Dikinciler kimdir? İşte Yetkin Dikinciler’in biyografisi…

YETKİN DİKİNCİLER KİMDİR?

Yetkin Dikinciler 15 Ağustos 1969 yılında İstanbul'da doğdu. Emekli subay bir baba ve Kızılay hemşiresi bir annenin tek çocuğudur. İlkokul ve liseyi İstanbul'da okumuştur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.

1999 yılında Türk ve Yunan gençleri buluşturmak üzere düzenlenen tiyatro festivalinde sahne alınca, Attis Tyatrosu'nun dünyaca ünlü yönetmen “Theodoros Terzopoulos”le tanışma ve çalışma fırsatı bulur. Ve Attis Tiyatrosu’nun Türk konuk oyuncusu olarak Kolombiya, İspanya, Almanya gibi ülkeleri dolaşarak oyunlar oynadı.

Babam ve Oğlum filmindeki rolüyle dikkat çekti. Biket İlhan'ın yönettiği Mavi Gözlü Dev adlı filmde Nâzım Hikmet'ı canlandırdı.

Şair Nâzım Hikmet’in ve yazar Ahmet Ümit’in Moskova’ya düşen yollarını konu alan Merhaba Güzel Vatanım filminde Nazım Hikmet’i canlandırıyor.

ROL ALDIĞI OYUNLAR

Şems Unutma - Özen Yula - Tiyatro Cef - 2011

Profesyonel: Duşan Kovacevic - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2009

Dünyanın Ortasında Bir Yer - Öen Yula - İstanbul Devlet Tiyatrosu 2006

Yakındoğu'da Emanet: Özen Yula - "İKSV ve Japan Performing Arts ortak yapımı" - 2004

Müfettiş: Nikolay Gogol - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2003

Kaygusuz Abdal: Sevgi Sanlı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2002

Ölüm ve Kız: Ariel Dorfman - Tiyatro Pera - 2002

Zincire vurulmuş Prometheus - 2000

Kısasa Kısas: William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1998

Ayrılık Müziği: Marguerite Duras - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1998

Tartuffe: Moliere - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1997

Düdükçülerle Fırçacıların Savaşı: Aziz Nesin - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1997

Kanlı Düğün: Federico Garcia Lorca - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1996

Ferhatın Yeni Acıları: Yüksel Pazarkaya - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1992

YÖNETTİĞİ OYUNLAR

Kaç Baba Kaç: Ray Cooney - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1997

Canlı Maymun Lokantası: Güngör Dilmen - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu – 1996

FİLMOGRAFİ

Bahtiyar Ölmez (2017-2018) - Rıfat Çakar, Bahtiyar Ölmez

Nadide Hayat (2015) - Kaptan Yusuf

Kızım İçin (2013) - Tuncer

Muhteşem Yüzyıl (2014) - Kara Ahmed Paşa

Umut Üzümleri(Rönesans Film) (2013)-Ozan

Merhaba Hayat (2012)- Sinan

Çıplak Gerçek (2012)[2]

Bizim Yenge (2011) - Adem

Umut Yolcuları (2010) - Mehmet Müdür

Aile Saadeti (2009) - Selim Paşa

Usta: Bahadır Karataş web sayfası (2008) - Doğan

Kara İnci (2007) - Semih

Mavi Gözlü Dev: Biket İlhan - (2007) - Nâzım Hikmet

Ulak: Çağan Irmak - (2007) - Adem

Eşref Saati: Zeynep Günay Tan - (2007) - Sarı Eşref

Kabuslar Evi: "Son Dans" : Çağan Irmak - (2006) - Selim

Sis ve Gece: Turgut Yasalar - (2006) - Fahri

Gözyaşı Çetesi: (2006) - Cevahir

Babam ve Oğlum: Çağan Irmak - (2005) - Salim

Misi (2005) - Onur

Radyo Tantana (2005) - Kenan

The Net 2.0: (2005) - Banka Müdürü

Kırık Kanatlar (2005) - Konuk oyuncu

Gülizar (2004) - İsmail

Üç Kişilik Aşk (2004) - Cem

Avrupa Yakası: Hakan Algül - (2004) - Konuk oyuncu

Seni Yaşatacağım: (2003) - Reşat

Leoparın Kuyruğu: Turgut Yasalar - (1998) - Serdar



