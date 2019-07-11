Uzun bir süredir Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemini meşgul eden Ukraynalı futbolcu Yevhen Konoplyanka'nın transferiyle ilgili Almanlardan müthiş bir iddia geldi. Ülkede yayın yapan SPORT1 adlı televizyon kanalının okuyucularıyla paylaştığı son dakika haberine göre 29 yaşındaki sol kanat oyuncusunun menajeri Fali Ramadani İstanbul'a geldi.

Haberde Ramadani'nin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la hem Konoplyanka transferindeki son detaylar hem de Sarı Lacivertliler'in gündemindeki bir başka futbolcu olan Aleksandar Kolarov hakkında konuşacağı ifade edildi. Schalke'nin teknik direktörü David Wagner de Konoplyanka hakkında yaptığı son açıklamada yıldız ismin kendisine kulüp aradığını söylemişti.

(Yunus DİLBER / Fanatik)