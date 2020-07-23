Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları için geri sayım başladı. Sağlık çalışanları iller arası kura başvurularını önceden yapmışlardı. Başvuruları haziran ve temmuz aylarında alınan il dışı atama kurası bugün yapıldı. Kura çekilişi Sağlık Bakanlığı'nın Youtube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Yerleştirme sonuçları aynı gün Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde ilan edilecek.

Peki iller arası tayin sonuçları açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı YHGM kura sonuçları açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları buradan duyurulacak. Takipte kalın!