Türkiye YHGM kura sonuçları açıklandı mı?

YHGM kura sonuçları açıklandı mı?

Türkiye

YHGM kura sonuçları açıklandı mı?

29 Haziran ile 2 Temmuz tarihleri arasında tayin için başvurular alınmıştı. Sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak edenler ise aramalara başladı. YHGM kura sonuçları açıklandı mı? YHGM kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

23 Temmuz 2020, Perşembe 19:35 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları için geri sayım başladı. Sağlık çalışanları iller arası kura başvurularını önceden yapmışlardı. Başvuruları haziran ve temmuz aylarında alınan il dışı atama kurası bugün yapıldı. Kura çekilişi Sağlık Bakanlığı'nın Youtube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Yerleştirme sonuçları aynı gün Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde ilan edilecek.

Peki iller arası tayin sonuçları açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı YHGM kura sonuçları açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları buradan duyurulacak. Takipte kalın!

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