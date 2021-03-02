Türkiye YHT, normalleşme ile birlikte seferlerini yapmaya başladı

YHT, normalleşme ile birlikte seferlerini yapmaya başladı

Türkiye

YHT, normalleşme ile birlikte seferlerini yapmaya başladı

Konya'dan Ankara, İstanbul ve Eskişehir'e yapılan Yüksek Hızlı Tren seferleri, koronavirüste normaleşme süreciyle birlikte tam kapasite olarak seferlerini yapmaya başladı.

02 Mart 2021, Salı 13:39 Son Güncelleme:
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Konya'dan Ankara, İstanbul ve Eskişehir'e yapılan Yüksek Hızlı Tren seferleri, kısıtlama tedbirleri kapsamında yüzde 50 kapasiteli çalışırken normalleşme sürecinde tam kapasite olarak seferlerini yapmaya başladı. 

TCDD, koronavirüs tedbirleri kapsamında YHT seferleri sosyal mesafe gözeterek yüzde 50 kapasiteli olarak gerçekleştiriyordu. 2 Mart itibariyle kademeli olarak normalleşme sürecinin başlamasıyla Konya'dan Ankara, İstanbul ve Eskişehir'e yapılan tam kapasiteli olarak yapılmaya başlandı. Sefer sayıları ise aynı şekilde devam ediyor. 

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