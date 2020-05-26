Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, COVİD-19 tedbirleri nedeniyle ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerini Perşembe günü başlatacaklarını bildirerek, “İlk trenimizi Perşembe sabahı saat 07:00’de Ankara’dan İstanbul’a uğurluyoruz. Seferleri sosyal mesafe kurallarına ve izolasyona dikkat ederek başlatıyoruz. Perşembe günü itibariyle YHT hatlarında günde 16 sefer yapmaya başlıyoruz” dedi. Karaismailoğlu, ilk seferden itibaren YHT’lerin yarı kapasite ile çalışacağının altını çizerek, gar, istasyon ve trenlerde maske takılmasının zorunlu olacağını, trenlerin her sefer öncesinde ayrıntılı olarak dezenfekte edileceğini söyledi. Bakan Karaismailoğlu, “Amacımız vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde istedikleri yere ulaştırmak. Vatandaşlarımız için; vatandaşlarımızın sağlığı için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı sevdiklerine kavuşturmak için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hizmet aşkı ile çalışmalarımıza dur durak bilmeden devam edeceğiz” dedi.

COVİD-19 tedbirleri nedeniyle ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri, Perşembe günü saat 07:00’de Ankara-İstanbul seferi ile başlatılıyor.

İlk tren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından uğurlanıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, COVİD-19 salgınının ortaya çıktığı ilk günden bu yana salgına karşı Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda üst düzey tedbirler uyguladıklarını ifade ederek, bu kapsamda virüs Türkiye’de görülmeden önce önlemleri aldıklarını söyledi.

Özellikle salgının dünyada yayılmaya başladığı ilk günlerde uluslararası havayolu, denizyolu ve demiryollarında birçok ülke ile seferlerin durdurulduğunu anımsatan Bakan Karaismailoğlu, “Ülkemizde vaka yaşanması beklenmeden, hastalığın Avrupa’da görülmesinin ardından Türkiye’de tüm uçakların yanı sıra Yüksek Hızlı Trenler, Konvansiyonel Trenler, Başkentray ve Marmaray gibi kent içi raylı sistemlerin de dahil olduğu tüm toplu ulaşım araçlarında sefer öncesi ve sonrasında dezenfekte işlemleri başlatıldı. Karayollarında da otobüs firmalarına ve otobüslerin mola verdikleri duraklardaki işletmelere her türlü tedbirleri almaları ve dezenfektan işlemlerini yapmaları talimatlandırıldı. Söz konusu çalışmalar, hastalığın Türkiye’ye girişini önemli oranda geciktirdi” dedi.

Günde toplam 16 sefer yapılacak

Özellikle toplu taşıma altyapısında alınan tedbirlerin virüsün yayılmasını önemli ölçüde azalttığını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, Hükümetin topyekun aldığı önlemler sayesinde Covid-19 salgınına karşı Türkiye’nin büyük başarı sağladığını söyledi. Bu noktada normalleşme döneminin artık başladığını söyleyen Karaismailoğlu, tedbirli olarak tüm ulaşım modlarını yeniden hizmete açmaya başlayacaklarını açıkladı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında, seferleri durdurulan demiryollarında ilk seferin 28 Mayıs perşembe günü başlatılacağını açıklayan Karaismailoğlu, “İlk yüksek hızlı trenimizi sabah 07.00’de Ankara’dan İstanbul’a uğurlayacağız. Trenimiz yarı kapasite ile çalışacak. Sadece Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden HES (Hayat Eve Sığar) kodu almış ve seyahat belgesi olan vatandaşlarımız bu seferde seyahat edebilecek” dedi.

Perşembe günü ilk seferin ardından gün içerisinde Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara- Konya, Konya-İstanbul hatlarında toplam 15 seferin daha yapılacağını açıklayan Bakan Karaismailoğlu, “İlk günden itibaren, ikinci bir karara kadar her gün 16 seferimiz olacak. Seferlerimiz Bilim Kurulu’nun belirlediği önlemlerle düzenlenecek” diye konuştu.

Sosyal mesafe kurallarına uyulacak

Karaismailoğlu, 28 Mart öncesinde yüksek hızlı trenlerde günde yaklaşık 25 bin yolcuya hizmet verildiğini, kış sezonunda talep değişimine bağlı olarak günlük 44, yaz sezonunda günlük 48 sefer yapıldığını açıkladı. Bu seferlerin 16’sının Ankara-İstanbul, 20’sinin Ankara-Konya, 6’sının Ankara-Eskişehir ve 6’sının da Konya-İstanbul arasında yapıldığını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, “Perşembe günü itibariyle ise Ankara-İstanbul, Ankara- Eskişehir, Ankara-Konya ve Konya-İstanbul hatlarında sabah ve akşam karşılıklı birer sefer olmak üzere toplam 16 sefer yapılacak” dedi. Güvenlik tedbirleri nedeniyle her yolcunun biletine ait koltukta oturmasının sağlanacağını ve yer değişimlerine izin verilmeyeceğini de anlatan Karaismailoğlu, istasyonlarda ve bilet kontrol noktalarında hastalık belirtisi gösteren yolcuların da kesinlikle trene alınmayacağını söyledi.

Gar, istasyon ve trenlerde maske takılmasının zorunlu olacağını da belirten Bakan Karaismailoğlu, “Yolculuğun her aşamasında sosyal mesafe kurallarına uyulması sağlanacak. Yüksek hızlı trenlerin her sefer öncesi ve sonrasında ayrıntılı temizliği ve dezenfekte işlemleri de yapılacak. Amacımız vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde istedikleri yere ulaştırmak. Vatandaşlarımız için; vatandaşlarımızın sağlığı için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı sevdiklerine kavuşturmak için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hizmet aşkı ile çalışmalarımıza dur durak bilmeden devam edeceğiz” dedi.

“Türkiye bu sınavı da el birliği ile başaracak"

Türkiye’nin coronav irüs salgınına karşı gösterdiği refleks, zamanında alınan tedbirler, ulusal çapta verdiği mücadele ile durduğu konum ve gücünü net bir şekilde tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, “Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 83 milyon tek yürek oldu. Küresel salgınla, ulusal mücadelesini yapan ve salgına karşı bütüncül tedbirleri alan ilk ülke olarak, bu sınavımızı da el birliği ile başaracağımızdan hiç şüphemiz yok.” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler Şahirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak?



