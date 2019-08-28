Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar yeni sezona yeni ekiple başlıyor. Arka Sokaklar’a 3 yeni isim dahil edildi. Yiğitcan Ergin bu isimlerden biri. Arka Sokaklarda gizemli bir karaktere hayat verecek olan Yiğitcan Ergin dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Yiğitcan Ergin kimdir? Yiğitcan Ergin kaç yaşında ve nereli? İşte Yiğitcan Ergin’in biyografisi…

YİĞİTCAN ERGİN KİMDİR?

Yiğitcan Ergin 1992 İstanbul’da doğdu. Yakışıklı oyuncu Yiğitcan Ergin ilk oyunculuk deneyimini 2015 yılında Racon Ailem İçin isimli dizi ile gerçekleştirmiştir. Daha sonra 2017 yılında Kötü Çocuk sinema filminde rol almıştır. 2017 yılında ise Fox Tv ekranlarında yayınlanan Deli Gönül isimli dizinin oyuncu kadrosuna dahil olan Yiğitcan Ergin dizide Selim karakterini canlandırmıştır.