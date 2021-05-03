Yıkadığı halıyı balkona astı, ölümden döndü
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yıkadıktan sonra 2'nci kattaki balkona astığı halı, diğer halıları yıkamak için indiği bina önünde üzerine düşen kadın baygınlık geçirdi.
03 Mayıs 2021, Pazartesi 22:47 Son Güncelleme:
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Olay, saat 14.00 sıralarında Ereğli Ömerli Mahallesi Kurtuluş Caddesi’nde meydana geldi. Özlem Demircan, evinin önünde yıkadığı halıyı ikinci kattaki evinin balkonuna astı. Demircan, ardından aşağıya inerek bina önünde tekrar halı yıkamaya devam etti.
Bir süre sonra ise balkona astığı halı üzerine düştü.
Olduğu yere yığılan Özlem Demircan'ı görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen ekipler, baygınlık geçiren Demircan'a müdahalede bulundu. Demircan sağlık kontrolü için ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak) (DHA)