Yıkamaktan tahriş olan ellerinizi nemlendirmeyi unutmayın

Atoderm Hand & Nail Cream hem el hem de tırnaklar için benzersiz bir bakım sunuyor… El ve tırnak bakımı için yoğun nemlendirici etki sağlarken sabun ve deterjan içeren ürünlerin cildi tahriş etmesine karşı yatıştırıcı etki sunuyor. Ayrıca formülündeki shea yağı ve gliserin sayesinde tahriş olmuş el ve tırnakların yeniden yapılandırılmasına destek oluyor. Atoderm Hand &Nail Cream, aynı zamanda cildin nem tutma kapasitesini artırıyor.

Atoderm Hand & Nail Cream, paraben içermeyen güvenilir formülü sayesinde yetişkinler ile birlikte çocuklar için de güvenli bir tamamlayıcı bakım sunuyor.