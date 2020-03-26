Yıkamaktan tahriş olan ellerinizi nemlendirmeyi unutmayın
Ellerimizi çok sık yıkadığımız, dezenfektan ve kolonya kullanımını artırdığımız bu dönemde; aşırı dezenfektan kullanımı ya da elleri sık yıkama nedeniyle ciltte kuruluk, çatlama, soyulma ve hassasiyet gibi problemler ortaya çıkabiliyor. Bioderma Atoderm Hand Cream formülündeki shea yağı ve gliserin sayesinde tahriş olmuş el ve tırnakların yeniden yapılandırılmasına destek oluyor.
26 Mart 2020, Perşembe 12:31 Son Güncelleme:
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Atoderm Hand & Nail Cream hem el hem de tırnaklar için benzersiz bir bakım sunuyor… El ve tırnak bakımı için yoğun nemlendirici etki sağlarken sabun ve deterjan içeren ürünlerin cildi tahriş etmesine karşı yatıştırıcı etki sunuyor. Ayrıca formülündeki shea yağı ve gliserin sayesinde tahriş olmuş el ve tırnakların yeniden yapılandırılmasına destek oluyor. Atoderm Hand &Nail Cream, aynı zamanda cildin nem tutma kapasitesini artırıyor.
Atoderm Hand & Nail Cream, paraben içermeyen güvenilir formülü sayesinde yetişkinler ile birlikte çocuklar için de güvenli bir tamamlayıcı bakım sunuyor.