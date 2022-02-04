Samsun’da kentin simgesi olan İlkyardım’daki Atatürk Parkı’nda yer alan Onur Anıtı’na saldırıldı. Dün sabah 08.15’te Atatürk Parkı’na araçla giren iki kişi, kaideye tırmanıp anıttaki atın ayak kısmına urgan ve çelik halat bağladı. Sonra da araçlarıyla çekip heykeli yıkmak istedi. Çevredekilerin tepki vermesi üzerine şüpheliler, ipleri bırakarak kaçtı. Polis; güvenlik kameralarını inceleyip, anıttan parmak izi aldı, görgü tanıklarıyla konuştu.





POLİS YAKALADI

İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal da parka bizzat giderek soruşturmayı yürüttü. Saldırganların kaçtığı aracın plakasını tespit eden ekipler, iki şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Samsun Valiliği’nden yapılan açıklamada “Onur Anıtı’na yapılan bu saygısızlığı asla kabul etmiyoruz” denildi. AK Parti, MHP temsilcileri anıtın önünde bir araya gelerek "Bu açık bir provakasyondur" dedi. CHP de "Bu oyunun ardında kimler varsa çıkarılsın" açıklaması yaptı.

ANIT NÖBETİ

Saldırıya büyük tepki gösteren vatandaşlar, gündüz anıt çevresinde toplanıp zincir oluşturdu. Anıt nöbeti gece de devam etti. Kalabalık meşaleler yakarak, İstiklal Marşı, İzmir Marşı ve Onuncu Yıl Marşı’nı okudu.

DELİL OLARAK SAKLANDI

Saldırganların, atın arka bacağına bağladığı halatlar görevliler tarafından kesilip, delil olarak saklandı.

Atatürk anıtı, Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel tarafından yapıldı. 29 Ekim 1931’de Atatürk’ün Milli Mücadeleyi başlatmak için kente ayak bastığı noktaya konuldu.