Yıkan son: Avukat çift ve oğullarını ölüm ayırdı

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Ankara-Konya yolu, Kulu Kömüşini Mahallesi Türkiye Şoförler Odası Federasyonu dinlenme tesisi kavşağında meydana geldi. Ankara'dan Konya yönüne giden Esabil Kılıç yönetimindeki 27 DT 966 plakalı TIR, dinlenme tesisinden çıkıp Aksaray yönüne dönen Eray Çiftçi yönetimindeki 42 ABC 813 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan cip bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince cipten çıkarılan yaralı Eray Çiftçi ve oğlu Kaan sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eray Çiftçi'nin eşi Rabia Sarısu Çitçi ise Ankara Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AVUKAT ÇİFT VE OĞULLARINI ÖLÜM AYIRDI

Ağır yaralı Kaan Çiftçi, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Ankara Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne sevk edilen anne Rabia Sarısu Çiftçi de kurtarılamadı. Ağır yaralanan baba Eray Çiftçi, Kulu Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Eray Çiftçi'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Rabia ve Eray Çiftçi'nin Konya Barosu'na kayıtlı avukat çift olduğu ortaya çıktı. Hayatını kaybeden anne Rabia ve oğlu Kaan'ın cenaze törenlerinin henüz yapılmadığı öğrenildi. Kazanın ardından gözaltına alınan TIR sürücüsü Esabil Kılıç ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



