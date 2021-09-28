Yıkılsın kutular(Oyun)

MALZEMELER

Karton kutular, küçük bir top

NASIL OYNANIR?

Karton kutuları çocuğunuz ile birlikte üst üste dizerek bir kule oluşturun. Kulenizi tamamladıktan sonra süre tutmaya başlayın ve çocuğunuz kulenin karşısına geçerek top ile kutuları devirsin. Amacımız en kısa sürede en çok kutuyu devirebilmek!