Yıkılsın kutular(Oyun)
Çocuğunuz en çok sevilen aktivitelerden biri olan kule “yapma ve devirme” oyunu ile hem eğlenecek hem de ritmik sayma ve dikkat odaklanma becerileri pekişiyor olacak
28 Eylül 2021, Salı 10:56 Son Güncelleme:
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MALZEMELER
Karton kutular, küçük bir top
NASIL OYNANIR?
Karton kutuları çocuğunuz ile birlikte üst üste dizerek bir kule oluşturun. Kulenizi tamamladıktan sonra süre tutmaya başlayın ve çocuğunuz kulenin karşısına geçerek top ile kutuları devirsin. Amacımız en kısa sürede en çok kutuyu devirebilmek!
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