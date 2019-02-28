Yıkımı ağlayarak izlediler! Şanlıurfa'da, inşaat aşamasında olan 10 ev, tapu ve ruhsatı olmadığı gerekçesiyle belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Yıkım sırasında gerginlik yaşanırken, görevlilere direnen 4 kişi gözaltına alındı