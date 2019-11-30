Yıl bitmeden bu ödemeleri almayı unutmayın

Ölen kişi adına 360 günlük sigorta primi yaptırılması bu ödeme için yeterli. Ölümün gerçekleştiği tarihte kişinin sigortalı olması gerekmiyor. Bu ödemede 5 yıllık zamanaşımı var. Ödenek ise 716 lira. Öncelik eş ve çocukların. Yoksa, ödemeyi anne-baba ya da kardeş alır. Bir dilekçeyle sosyal güvenlik merkezlerine başvurmak yeterli

Çeyiz için

Yetim kalan kız çocuklarına maaş bağlanırken, evlenmeleri durumunda çeyiz parası ödeniyor. Bu ödenek SSK veya Bağkurlu anne veya babasının vefatı nedeniyle yetim maaşı alan kız çocuğuna veriliyor. 24 maaş tutarındaki bu para kız çocuğuna evlendiğinde toplu ödeniyor. Başvuru SGK’ya yapılıyor.

Rapor parası

Rapor alınan sürelerde patron maaş ödemez, ödemeyi SGK yapar. Buna iş göremezlik ödeneği (istirahat parası) denir. Ödeme son 3 aylık kazanca göre yapılır. En düşük günlük ödeme ayakta tedavide 56.84 TL, yatarak tedavilerde 42.63 TL. Bu parayı Bağkurlu da alır.

SGK,halk arasında 'süt parası’ olarak bilinen emzirme ödeneği de veriyor. 178 lira olan bu para için anne veya eşinin SSK veya Bağkurlu olması ve en az 120 gün prim ödemesinin bulunması yeterli. SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine doğumdan sonraki 5 yıl içinde başvuru yapılabilir.

Doğum izninde...

Doğum öncesi ve sonrası toplam 112 gün izin kullanan anneler,çalışmadıkları sür enin parasını alabiliyor.Asgari ücretlinin aldığı en düşük ödeme 6.367 lira. Para anne adına açılanZiraatBankasıhesabınayatıyor.Paranınyatıpyatmadığı, doğum izniniz bitince ‘turkiye.gov.tr’den kontrol edilebiliyor.

Emekli olmayana

Bazı sigortalılar yaşı doldurmasına rağmen emeklilik için gerekli prim gününü tamamlayamıyor. Bu kişiler o ana kadar ödedikleri primleri SGK’dan toplu olarak geri isteyebiliyor. Bunun için SGK’ya dilekçeyle başvurmak gerekiyor.

Muhtaç engelliye

Yüzde 40 ve üzeri engelli olup da sosyal güvencesi bulunmayan engelliler,yaşlılar ile anne veya babası olmayan (yetim) muhtaç çocuklara Vakıﬂar Genel Müdürlüğü tarafından 818 TL aylık bağlanıyor. Sağlık hizmeti ücretsiz. Muhtaç aylığı için başvuranın gelirinin olmaması ya da 607 lirayı aşmaması şartı var.

Hastaya bakana

Devlet,engelli yada çok yaşlı olduğu için bakıma muhtaç kişilerle aynı çatı altında yaşayanlara evde bakım parası olarak aylık 1.305 lira ödüyor. Evde bakım parası için Aile Bakanlığı’nın il ve ilçe müdürlüklerine başvuruluyor.

2022 aylığı

Sosyal güvencesi olmayan ve ekonomik durumu yetersiz 65 yaş üstü vatandaşlara devlet yaşlılık maaşı (2022 maaşı) veriyor. 607 liranın altında geliri olan yaşlı önce defterdarlık veya mal müdürlüklerinden başvuru evrakı alacak. Başvuru kaymakamlıklara. Aylık ödeme 637 TL.



