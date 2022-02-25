Yılan Adası, Rusya’nın işgal ettiği bölgelerden biri oldu. 24 Şubat sabahı başlayan askeri harekatın ardından Kiev ve Odessa başta olmak üzere Ukrayna’nın pek çok bölgesinden patlama sesleri geliyordu. Rusya’nın Yılan Adası’nı işgali ise gelen son haberler arasında. Peki, Yılan Adası nerede? Rusya’nın işgal ettiği Yılan Adası Türkiye’den ne kadar uzakta? İşte adanın haritadaki yeri…









YILAN ADASI NEREDE?

Yılan Adası ya da diğer adıyla Serpent Adası, Karadeniz’de Tuna Deltası açıklarında yer alan bir adadır.

Ukraynaca’da Зміїний, Rumence’de ise Insula Șerpilor ismiyle bilinen Yılan Adası, Romanya ve Ukrayna arasında 2004-2009 yılları arasında yaşanan sınır anlaşmazlığının önemli bir parçasıydı.

Yılan Adası çevresinde kıta sahanlığının toprak sınırları 2009 yılında Uluslararası Adalet Divanı tarafından tarif edildi.

Ada Rusya’nın 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna’ya başlattığı operasyonun ilk gününde Rusya tarafından işgal edildi.

YILAN ADASI’NIN HARİTADAKİ YERİ











