Yılan ısırığından sonra parmağını kesti

Zhang adında 60 yaşında bir erkek, dağlarda çalışırken işaret parmağında ısırıldığını iddia etti.

Animal Diversity’de yer alan habere göre ısırıldığı yılan türü Güneydoğu Çin'in yanı sıra kuzey Vietnam ve Tayvan'ın bazı bölgelerinde bulunuyor ve tipik olarak ormanlarda veya vadi akarsularında bulunan kayalık habitatları tercih ediyorlar.

Zehiri insanları yaralayabilse de aynı zamanda romatoid artriti ve tendonlardaki ve kemiklerdeki ağrıları tedavi etmek için de kullanılıyor.

Zhang'ın yılan ısırığının kana hızlı karıştığını ve ölüme neden olabileceğini düşündüğü için aniden parmağını kestiği belirtiliyor.

Geleneksel Çin Tıbbı, Hangzhou Hastanesi dermatoloji şefi Chengda, adamın bu hareketinin 'gereksiz' olduğunu ve parmağını getirmesiyle tekrar yerleştirebileceklerinin mümkün olduğunu söyledi.

Dr. Chengda, "Bazı insanlar parmaklarını ve ayak parmaklarını keser; diğerleri ise uzuvlarının etrafına ip veya tel bağlar. Yılan zehrini önlemek için kendilerini yakanları bile gördüm. Onlar geldikleri zaman uzuvları genellikle nekrotik (doku ölümü) olur" dedi.





Bu haberi de okudular Orhan Gencebay’ın yılan sevgisi