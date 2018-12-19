Yılan klimaya girdi

Muğla'da bir evde klimanın içine giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya bırakıldı

19 Aralık 2018, Çarşamba 23:42
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Yılan klimaya girdi

Haluk Şahinoğlu'nun evinde klimaya yılan girdi. Ev sahibinin yardım istemesi üzerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Amirliği ekibi, yılanın klimadaki yerini tespit etti.

Bir klima ustasının da katıldığı 1,5 saatlik çalışma sonucunda yılan bulunduğu yerden çıkarıldı. 

DOĞAYA BIRAKILDI

Şahinoğlu, ilk kez böyle bir olay yaşadıklarını belirterek, itfaiye çalışanlarına teşekkür etti.

Boz engerek yılanı olduğu belirtilen yılan, itfaiyeciler tarafından yerleşim yerlerinden uzak bir noktada doğaya bırakıldı.


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