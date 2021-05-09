Türkiye Yılanın ısırdığını fark etti! Zehrini boşaltmadığı için...

Yılanın ısırdığını fark etti! Zehrini boşaltmadığı için...

Türkiye

Yılanın ısırdığını fark etti! Zehrini boşaltmadığı için...

Mersin'de bisiklet süren Süleyman Uyfun bir yılanın üzerinden geçti. Yılan tarafından ısırıldığını fark eden 38 yaşındaki adam zehrini boşaltmadığı için kurtuldu.

09 Mayıs 2021, Pazar 12:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yenişehir'de 6 Mayıs'ta bisikletle gezinti yapan Süleyman Uygun, kırsal alanda yılanla karşılaşınca panik nedeniyle üzerinden geçti. Daha sonra bacağında acı hisseden Uygun, ısırıldığını fark etti. Saldırıyı küçük bir yarayla atlatan Uygun, "Olayın heyecanı ile ufak bir rahatsızlık geçirdim ama sonrasında kendime geldim" dedi.



'ÜRKÜTÜCÜ BİR ANDI'

Bu sırada cep telefonu kamerası açık olan Uygun, o anları görüntüledi.

Olay sırasında yaşadıklarını anlatan Uygun, “Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle arkadaşımın yanına gittim. Yanımda götürdüğüm bisikletimle dolaşmaya çıktım. Farklı yerler olduğu için telefonumla kayıt yapıyordum. İlerlerken yol ortasında yılan gördüm. Bir anda duramadım ve üzerinden geçtim. Bacağımda bir acı hissettim. Bisikletten inip bakınca ısırdığını fark ettim. Çok ürkütücü bir andı. Hala kendime gelemedim. Doğada bisiklet sürerken birçok defa hayvan türleri ile karşılaştım ama bu farklıydı. Doğada bisiklet kullanırken çok daha dikkatli olmak gerekli. Karşınıza ne çıkacağı belli olmaz" diye konuştu.

İlgili Haberler
Son dakika...İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş tam kapanma açıklaması



Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Yasak-kural tamam da peki ya gönül almak?
Şirin Sever
Rauf Tamer
Daha neler
Rauf Tamer
Erkut Can
Kapandık ama kapılar açık
Erkut Can
Hakan Çelik
Savaş çıkar mı?
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Küçük esnafa 'Fenomen' taktikleri
Murat Gülderen
Murat Çelik
Ruh hâlimiz nasıl, ne yapabiliriz?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
4 Mayıs 1937 Dersim
Oral Çalışlar
Banu Şen
Mis kokan şehirler
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER E-Devlet'te yeni dönem! Üniversite öğrencileri dikkat