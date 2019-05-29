Yılanlar evin içine yuva yaptı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir evin içerisinden 5 adet yılan çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından yakalanan yılanlar zarar verilmeden doğal ortamlarına bırakıldı
Olay, Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kurtlar köyü Merkez Mahallesi’nde yaşandı.
İsmet Öztürk ve ailesi evin içerisinde yılan görünce Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.
Kısa sürede Kurtlar köyüne ulaşan ekipler, yaptıkları araştırma sonucu yılanların yuvalandığı bölümü buldu.
DOĞAL ORTAMA BIRAKILDILAR
Evin çeşitli bölümlerine kaçmaya çalışan 5 yılan da itfaiye ekipleri tarafından zarar verilmeden yakalanırken, yeniden doğal ortamlarına bırakıldı.
Ev sahibi İsmet Öztürk ise itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
İHA