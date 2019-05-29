Yılanlar evin içine yuva yaptı

Yılanlar evin içine yuva yaptı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir evin içerisinden 5 adet yılan çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından yakalanan yılanlar zarar verilmeden doğal ortamlarına bırakıldı