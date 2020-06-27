Türkiye Yılanların çiftleşme dansı görüntülendi

Yılanların çiftleşme dansı görüntülendi

Türkiye

Yılanların çiftleşme dansı görüntülendi

Sivas’ın Divriği ilçesinde, uzunlukları yaklaşık 2 metreyi aşan siyah renkli iki yılanın çiftleşme dansı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

27 Haziran 2020, Cumartesi 20:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sivas'ta Divriği’nin Karşıkonak köyünden yaşayan Fevzi Kaya, öğlen saatlerinde bahçesine giderken iki yılan gördü. Uzunlukları yaklaşık 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı yaptıklarını gören Kaya, cep telefonu kamerası ile hayvanları görüntüledi. Yaklaşık 2 dakika boyunca dans eden yılanlar daha sonra gözden kayboldu.

Çalıların içinde yılanları fark ettiğini belirten Kaya, "Hemen cep telefonumu çıkararak kaydetmeye başladım. Yola doğru indiler ve bende iyice onlara yaklaştım. Ben onlardan korkacağıma onlar benden korktu. Bu hayvanlar zararsızdır. Onlara kimse zarar vermesin. Kimse bu hayvanları öldürmesin" dedi.

DHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Pandemi sürecinde Gaziantep farkı
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Uzun aradan sonra HDP ziyareti...
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 27 Haziran corona virüs tablosu