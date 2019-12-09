Yeni yılda çoğu evde yılbaşı simgesi olarak süslenen yılbaşı ağacı evlerde şık bir dekor olarak yerini alıyor. Evde pratik yöntemle yılbaşı ağacı yapmak istiyorsanız "yılbaşı ağacı nasıl yapılır, evde yılbaşı ağacı yapımı" haberimize göz atın.

Yılbaşı ağacı nasıl yapılır? Evde yılbaşı ağacı yapımı

⦁ Mukavvadan yılbaşı ağacı yapma

Mukavva kullanarak istediğiniz boyutta yılbaşı ağacı yapmanız mümkündür. Mukavvanın üzerine elinizle istediğiniz boyutta çam ağacı çizip güzelce kesiniz. Artan parçalarla ağaca gövde yapınız. Yaptığınız gövdeyi diğer artan parçalarla ayakta durmasını sağlayacak destekle güçlendiriniz. İstediğiniz renkte boyayabilirsiniz. Üzerini led ışıklarla süslendirilirse oldukça güzel duracaktır.

⦁ MDF'den yılbaşı ağacı yapma

MDF kullanarak yılbaşı ağacı yapmanız mümkün. İstenilen boyutta çam ağacı çizip makinesiyle düzgün bir şekilde kesin. Artan parçalarla arka bölüme desteklik yapın. İstenilen renge boyayabilirsiniz.

⦁ Karton ve boyun süsü ile yılbaşı ağacı yapma

Minik bir saksı içerisine biraz toprak doldurun. Daha sonra ağacın olmasını istediğiniz boyutlarda bir çubuk alın. Çubuğun etrafına kartonu huni olacak şekilde sarın. Geniş kısmı saksıya gelecek. Huni yaparken dikkat edilmesi gereken şey çubuğun bir kısmı toprağa girecek bir kısmı ise ağaç gövdesi görseli olarak kullanılacak. Yılbaşı ağacı süsleri olarak kullanılan topları kartona yapıştırınız. Daha sonra yeşil boyun süsüyle topları kapatmayacak şekilde en baştan aşağıya doğru sıkıca sara sara indirin. Bitiş noktasını içeride kamufle edecek şeklide yapıştırın. İsterseniz led ışıklarla süsleyebilirsiniz.

⦁ LED ışıklarla yılbaşı ağacı yapma

Duvara led ışıkları çam ağacı şeklinde yapıştırarak şık bir yılbaşı ağacı dekoru verebilirsiniz.

⦁ Fotoğraf çerçeveleriyle yılbaşı ağacı yapma

Farklı boyutlarda fotoğraf çerçevelerini çam ağacı şeklinde duvara asıp anılardan oluşan bir yılbaşı ağacı yapabilirsiniz.

⦁ Krepon kağıdından yılbaşı ağacı yapma

10 cm genişliğinde yapabildiğiniz kadar uzun Krepon kağıtları kesiniz. Kağıdın ana bölümünü 1,5 cm kalacak şekilde uç kısımlarını yarım parmak arayla sık sık kesin. Kesilen yerleri tek tek elinizi ıslatarak büzün. Büzülen Krepon kağıdını parmak büyüklüğündeki tele sarın. Birden çok tele bunu uygulayın. Bir orta boy sopaya cam ağacı görseli oluşturacak şekilde telleri dizin. İstediğiniz şeklide süsleyin.

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