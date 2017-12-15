Yılbaşı alışveriş festivali Meydan İstanbul’da başladı!

Meydan İstanbul’un düzenlediği ve ev sahipliği yaptığı Yılbaşı Alışveriş Festivali birbirinden seçkin markalar ile buluştu. 14-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalde aksesuardan tekstile, hediyelik eşyadan ev dekorasyonuna en yeni, en tasarım, en farklı yılbaşı hediyeleri bu festivalde…Yaklaşık 20 seçkin markadan oluşan hediyelik ve tasarım ürünlerin yer aldığı rengarenk stantların yanı sıra müzik aktiviteleri, dans showları, workshoplar ve ücretsiz tadım etkinlikleriyle sizleri bekliyor.Yılbaşı Alışveriş Festivali ziyaretçilerine özel düzenlenen sosyal medya kampanyasında sürpriz hediyeler kazanmak için, katılımcıların festival alanı girişinde yer alan fotoğraf köşesinde çektikleri fotoğrafı #FestivalMeydanda etiketi ile Instagram üzerinden kendi hesaplarında paylaşmaları yeterli olacak…Tüm aile, çocuk, dost ve gençlerin biraraya gelerek keyifli saatler geçirebileceği tek adres Meydan İstanbul herkesi kucaklıyor!