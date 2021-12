Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, piyasalarda yılbaşı alışverişi hareketliliğinin başladığını belirterek, “Kurların artışının bu yılki alışverişte psikolojik etkisi olacak. Ama yılbaşında insanlar her zaman küçük de olsa hediye alır. Talep biraz olumsuz etkilense de yılbaşı perakende açısından her zaman satışın en çok arttığı dönemdir. Ekonomik zorluklar ve fiyat artışları alışverişi bir miktar frenleyebilir. Alışverişin en çok son on beş günde yoğunlaşmasını bekliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Öncel, kurların etkisiyle bu yıl alışverişte yabancı alımının artmasını beklediklerini, Edirne ve Iğdır gibi illerden gelen verilerin bu yönde olduğunu, büyükşehirlerde de turist alışverişinin artabileceğini kaydetti.

400 MİLYARA KOŞUYOR

Elektronik Ticaret İşletmecileri (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi de, e-ticaret sektörünün büyümesini yılsonuna kadar devam ettirmesini, yılsonu işlem hacminin 400 milyar TL’yi geçeceğini öngördüklerini aktararak, dünyada perakende e-ticaret satışlarının 4.2 trilyon dolara ulaştığını belirtti.

SANALDA YÜZDE 80 BEKLENTİSİ

Yılbaşı alışverişinde de yıl genelinde olduğu gibi online alışverişte geçen yıla oranla cirosal olarak yüzde 80’lik bir artış beklediklerini dile getiren Emre Ekmekçi, şunları söyledi:

“Geçen yıl yeni yılı sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemde evde karşılamıştık. Bu yıl ise yeni yılı Kovid-19 kurallarına uyarak yeni normalde karşılayacağız. Yeni yılı aileleri ve sevdikleriyle evde geçirmeyi planlayan tüketicilerin yılbaşı alışverişlerinde temel gıda ihtiyaçları, atıştırmalık gibi ürünlere yoğunlaşmasını, aynı zamanda evde kalabalık oynanabilecek kutu oyunlarına yönelik de alışveriş yapmalarını bekliyoruz. Ayrıca e-ticaret siteleri üzerinden yapılan alışverişlerde, özellikle evde geçirilecek zamana paralel olarak ev eşyalarının ve sofralık ürünlerin öne çıkacağını öngörüyoruz. Yılbaşı alışverişlerinde hediyeleşme yine önemli bir yer tutacak. Bu alışverişlerde beklenen sıralama ise giyim, hediyelik eşyalar ve elektronik aletlerin öne çıkacağı yönünde.”