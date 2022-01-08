Yılbaşı amortilerinizi değiştirmeyi unutmayın! Yarın çekiliyor!

Milli Piyango çekilişi 9 Ocak Pazar günü yapılacak. Bu çekilişin bilet fiyatları 15 TL, 30 TL ve 60 TL. Yılbaşı özel çekilişinde amorti kazanan oyunseverler biletlerini değiştirmek istediklerinde bir yerine iki bilet alabilecek. Çünkü yılbaşında sözgelimi 30 TL’lik bir çeyrek bilet ile amorti kazananlar bu çekilişte 15 TL olan çeyrek biletten iki tane alabilme şansına sahip olacak. Milli Piyango’nun 9 Ocak’ta İstanbul Şans Merkezi’nde gerçekleşecek çekilişi saat 15.30’da gerçekleşecek.