Yılbaşı biletinizi online olarak kendiniz oynayın

Yılbaşı için Milli Piyango biletlerinizi geleneksel olarak her zamanki gibi en yakın bayi, market ya da gezici bayilere giderek alamayanlar için fırsat kaçmadı. Yılbaşı biletini pandemi nedeniyle hâlâ fiziki olarak almaktan çekinenler ya da dijital dünyanın olanakları ile kendi biletini kendi oluşturmak isteyenler için online satış kanalı en pratik çözüm yolu.

RAKAMLARI SEÇEBİLİRSİNİZ

Oyunseverler Milli Piyango’nun www.millipiyangoonline.com adresindeki ekrandan ya da Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından hızlıca bir oyun hesabı açarak biletlerini oluşturabilir. Üstelik bu biletinizi oluştururken dilediğiniz sayıları seçebilirsiniz. Yani 7 basamaklı biletinizde uğurlu sayınızı ya da istediğiniz amorti rakamını bizzat kendiniz ekleyebilirsiniz. Bu yöntemle de alacağınız biletin tam, yarım ya da çeyrek olmasını da belirliyorsunuz.