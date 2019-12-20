Dorock XL'da yılbaşı gecesi Glow parti yapılacak. Partide gece boyunca DJ performansı ve canlı performans olacak. Neon seksek alanı, el basma ve boyama duvarı, neon çubuklarla süslenecek Dorock XL'ın girişinde fosforlu renklerle boyama yapılacak.

Önemli not: Etkinliğin tadını tam anlamıyla çıkarmak için beyaz ya da neon renkli kıyafetler tercih edilmesi öneriliyor.

Etkinliğin biletleri ise 60 TL olarak belirlendi.



