Yılbaşı Dorock XL'da rengarenk kutlanacak
2020 yılına girerken Dorock XL'da Glow parti var. Partide DJ performansları, boyama duvarı, neon ışıklar, neon seksek oyunu ve el basma etkinlikleri yapılacak.
Dorock XL'da yılbaşı gecesi Glow parti yapılacak. Partide gece boyunca DJ performansı ve canlı performans olacak. Neon seksek alanı, el basma ve boyama duvarı, neon çubuklarla süslenecek Dorock XL'ın girişinde fosforlu renklerle boyama yapılacak.
Önemli not: Etkinliğin tadını tam anlamıyla çıkarmak için beyaz ya da neon renkli kıyafetler tercih edilmesi öneriliyor.
Etkinliğin biletleri ise 60 TL olarak belirlendi.