Yılbaşı gecesi için kombin önerileri

Yılbaşı yaklaşıyor... Bu özel günde güzel görünmek ve çok şık olmak istiyoruz. Özel günlerin favori kıyafetleri genellikle elbiseler oluyor. Kombinleme derdi olmadığı ve anında şıklık sağladığı için elbiselerden vazgeçemiyoruz. Fakat yine de elbise yerine başka alternatifler denemek istiyor ve bu gecede tarzınızı ortaya koymak istiyorsanız, olarak hazırladığımız kombin önerilerinden ilham alabilirsiniz.Bu sezon pullu etekler çok moda. İster diz boyu midi etekler ister mini etekler olsun, siz de yılbaşı gecenizi bu trendy parça ile renklendirebilir parti havasına kolaylıkla girebilirsiniz. Bu iddialı parçayı sade bir tişört ile kombinleyebilir ya da kadife şıklığıyla tamamlayabilirsiniz. Bu parçaları topuklu diz üstü bir çizme ile tamamlayabileceğiniz gibi bizim seçtiğiniz topuklu sandalet modellerle de tercih edebilirsiniz.Pullu Etek: Zara 270 TL, Bluz: adL 179 TL, Kaban: adL 399 TL, Ayakkabı: Liu Jo 815 TL, Çanta: Mango 99 TL, Küpe: Rosantica 475 TL.Yılbaşı gecesinde şık bir tulum hem bir elbise kadar kolay hem de bir o kadar şık olabilir. Işıltılı bir tulumu sezonun trendi olan süet botlarla tamamlayabilirsiniz.. Üzerine alacağınız sezonun favorisi yapay kürk şıklığınıza şıklık katacaktır. Montunuz ile uyumlu bir clutch ve kıyafetinize uyum sağlayan takıları da es geçmeyin.Tulum: İpekyol 599 TL, Ayakkabı: Zara 169 TL, Kürk: Stradivarius 139 TL, Çanta: Jimmy Choo 4,440 TL, Küpe: Pandora 239 TL, Bilezik: Swarovski 439 TL.Kombinlemesi en kolay moda parçalarından biri de elbisedir. Yılbaşı gecelerinin favori rengi kırmızıdan vazgeçemeyenler için elbise rengini kırmızıdan yana kullandık. Genellikle siyahla kombinen bu renge cesaret kattık ve gri‐gümüş tonlarıyla kombinledik. Nokta vuruşunu ise aynı tonlarda göz alıcı bir rujla yaparsanız, gecenin en seksi kadını siz olabilirsiniz.Elbise: Begüm Baccal 1,200 TL, Kaban: Ava Adore 968 €, Çanta: Bago: 1,750 TL, Ayakkabı: Zara 169 TL, Kolye: Swarovski 936 TL, Ruj: Christian Louboutin 300 TLYılbaşı gecesinde şık olmak için illa elbise ve eteklere ihtiyacınız yok. Vücut tipinize uygun bir pantolon ve üzerine giyineceğiniz gösterişli bir bluz ile bu özel günde son derece şık ve stil sahibi görünebilirsiniz. Bu sezonun favori modellerinden yüksek bel bir pantolonu crop‐top bir bluz ile kombinleyin. Kıyafetinizi şıklaştırmak için iddialı bir bootie ve kürklü kısa bir mont tercih edebilirsiniz. Kombininiz ile uygun aksesuarları ise atlamayın.Pantolon: ADL 299 TL, Bluz: Mango 89 TL, Kürk: H&M 199 TL, Bootie: Zara 269 TL, Ayakkabı: Elle 239 TL, Eldiven: Jil Sander 600 TL, Yüzük: H&M 19 TL Kolye: Accessorize 21 TL.