Yılbaşı gecesi için saç modeli önerileri

Yeni yılı dışarıda karşılayacak olanlar için Emrah Demirci, yılbaşı gecesine özel saç trendleri hakkında önerilerde bulundu.

Gittiğiniz mekanın ambiyansına ya da katıldığınız partinin konseptine göre saç modelinizi belirleyebilirsiniz.

Eğlence sırasında sizi rahatsız etmeyecek saç modellerini tercih etmeniz faydalı olacaktır.

Sürekli saçlarınızı toplamayı ya da saçlarınız ile uğraşmayı istemezsiniz.

Örgülü saç modelleri

Hemen hemen her ünlüde gördüğümüz örgülü modeller son zamanların favorisi. Hem şık hem de sizin rahat hareket etmenizi sağlayacak örgülü modeller arasında tercihte bulunabilirsiniz. Örgü modelini hem romantik hem de zarif görünüme kavuşturmak sizin seçiminize bağlı! Dikkat çekici bir kıyafet ve ufak dokunuşlar yapılmış makyajınızla sonuç harika olacaktır.

İri dalgalar

Sade, zarif bir kıyafet seçiminde dalgalı saç modelleri tercihiniz çok doğru olacaktır. Benim önerim iri dalgalar tercih etmeniz. Dalgalı saç modelleri her kıyafetin tamamlayıcısı olabilir. Soft bir makyaj tercih ettiğinizde göz alıcı olmanız kaçınılmaz.

Fresh cut modelleri tercih edebilirsiniz

Saçlarınızı sürekli düzeltmek istemiyorsanız orta boyda kesilmiş ve dağınık kat verilmiş Fresh Cut bir model tercihiniz olabilir. Fresh kesimlerin bir başka güzelliği de her durumda kolayca şekil verilebiliyor olması. Yılbaşı, akşam yemeği gibi özel günlerde bir fön makinesi bir saç fırçası ile 10 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünebilirsiniz. Kesim zaten havalı, az eforla saçlarınızın güzel görünmesi

Saçlarınızı ılık suyla yıkayın

At kuyruğundan bahsetmemek olmaz. Önde bir iki tel bırakılmış at kuyruğu modeli sade güzelliğinizi açığa çıkarmak için güzel bir seçim olabilir. En son olarak da saçlarınızı yıkarken sıcak su yerine ılık su kullanmaya özen göstermelisiniz. Düzenli olarak saç kesimi de saçlarınızı güçlendirecektir. Unutmayın ki herkesin bir güzelliği var ama bakımlı olan daha da güzelleşir.



