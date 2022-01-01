Türkiye Yılbaşı gecesi içtiği sahte içkiden zehirlenip öldü

Yılbaşı gecesi içtiği sahte içkiden zehirlenip öldü

Türkiye

Yılbaşı gecesi içtiği sahte içkiden zehirlenip öldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yılbaşı gecesi, kendi yaptığı rakıdan içtikten sonra rahatsızlanan Avni Küçük (43), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

01 Ocak 2022, Cumartesi 14:22 Son Güncelleme:
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Nazilli Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan evli, 2 çocuk babası Avni Küçük, Yeni Mahalle, 721 Sokak'taki evinde, yılbaşı gecesi kendi yaptığı rakıdan içti. Bir süre sonra mide bulantısı ve görme kaybı yaşayan Küçük, yakınları tarafından çalıştığı hastaneye kaldırıldı. Küçük, bugün saat 06.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Avni Küçük'ün ölümü yakınları ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu.

Avni Küçük'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

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