Yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, yasak kaç gün sürecek? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı 4 gün mü olacak?
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Bugün gerçekleştirilen kritik Kabine Toplantısı sonrasında karar belli oldu.
14 Aralık 2020, Pazartesi 21:42 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı sorusuna yanıt verdi. İşte Erdoğan'ın açıklaması:
''Sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacaktır. Kamuya ait okul öncesi kurumları ana sınıfları hariç faaliyetlerini sürdürebilecektir.''