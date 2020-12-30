Yılbaşı gecesi ve ertesi gün beslenmenize dikkat edin!

Bu yılbaşı geçtiğimiz yılbaşı günlerinden daha farklı geçecek. Pandemi nedeniyle başlatılan sokağa çıkma yasağı, eğlence mekânlarının kapanması, sevdiklerimizden uzakta kalmamız bu yılı biraz daha buruk kılacak.

Yeni yılın çoğumuz için yeni bir başlangıç, yeni kararlar aldığımız bir dönem olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Ecem Ocak, “Yeni kararlar alırken sağlıklı beslenme ve kaliteli yaşam tarzı eminim çoğu kişinin aldığı kararlar arasında. Her sene çoğumuz bu kararı alıyoruz evet ama bunu bir döngü haline getirmek yerine sürdürülebilir kılmak çok önemli” ifadelerini kullandı.

‘Yeni yıl gecesi normalden daha fazla tüketiyoruz’

Yeni yıl gecesi yeme ve içme alışkanlıklarımızı artırdığımızı ifade eden Ocak, “Yeni yıl gecesi çoğumuz normalden daha fazla yiyoruz. Evet, umutla yeni yılın gelişi tabi ki bize kendimizi iyi hissettiriyor ve bunu kutlamak hepimizin hakkı. Ancak bunu yaparken abartmadan ve geceyi akıllıca yönetmekte fayda var” dedi.

Yılbaşı gecesi için sağlıklı ipuçları:

Güne kahvaltı ile başlayın: Öncelikle güne kahvaltı ile başlayın. Akşama kadar olan süreçte iştah kontrolünüzü yönetmede çok faydalı olacaktır. Dolayısıyla akşam yemeklere çok fazla yüklenmenizi engelleyecektir.

Seçici olun, katı değil: Bir kutlama yemeği, çok fazla yemek yemek ve kalorili, doymuş yağ oranı yüksek yiyecekleri hazırlayıp tüketmek değildir. Bu yüzden çok abartmadan sevdiğiniz, yemekten zevk aldığınız birkaç yiyecek ve tatlı hazırlayın.

Yavaş yiyin: Yavaş yemek yiyin. Yavaş yiyerek daha az yeme eğiliminde olursunuz. Ağzınıza aldığınız lokmayı hemen yutmadan iyice çiğneyin. O esnada çatal bıçağınızı tabağınıza geri bırakın ve etrafınızdakilerle sohbet eşliğinde yemeğinizi yiyin.

Ana yemek öncesi yeşil sebzeler tüketin: Yağlı yiyeceklerin aşırı tüketimini önlemenin en iyi yolu yemeklerinizi yeşil sebzelerle dengelemektir. Ana yemek öncesinde hazırlanmış bol yeşillikli salata, sotelenmiş veya fırınlanmış sebzelerle başlamak doğru bir seçim olacaktır. Sebzeler lif bakımından zengin olduğu için tokluk hissi sağlar ve aşırı yemek yemenizi engeller.

Ölçülü ve sağlıklı meze tüketin: Kızartmalar, yağ içeriği yüksek mezeler yerine yoğurtlu, haşlanmış sebzelerle hazırlanmış, tuz yerine dilediğiniz baharatlarla zenginleştirilmiş, yağı azaltılmış mezeleri tercih edin. Yemek istediğiniz mezeyi aşırıya kaçmadan ölçülü miktarlarda tüketin.

Ana yemeği ızgara et veya tavuk tercih edin: Akşam yemeğinde ana yemek olarak ızgara et, tavuk veya hindi eti tercih edebilirsiniz. Eğer pilav yapacaksanız çorba veya ekmek tüketmeyin.

Sağlıklı kuruyemişleri tercih edin: Yılbaşı gecesi devam ederken yemek sonrası sağlıklı kuruyemişler olan çiğ badem, fındık, ceviz gibi yağlı tohumları tercih edin. Bununla beraber atıştırmalık olarak kuru üzüm, kuru erik, az yağ ve tuzla hazırlanmış patlamış mısır, kestane gibi sağlıklı atıştırmalıkları tercih edin.

Alkolü ölçülü tüketin: Alkolü uygun miktarlarda tüketmeye çalışın. Kaç kadeh veya bardak içtiğinizi bilerek için. Alkol tüketimini geceye yaymaya çalışın ve yavaş için. Karaciğeri yormamak adına alkol aldığınız zaman destek amaçlı sarımsak, soğan, yoğurtlu mezeler, enginar gibi yiyecekler tüketin. Bunun yanı sıra gazlı, şekerli meşrubatlar da hem yüksek kalorili hem de midenize zarar verdiği için şekersiz içecekleri tercih edin.

Bir tatlı çeşidi yapın: Yeni bir yıla girerken tatlı yemeyecek miyiz? Tabi ki yiyebilirsiniz. Tercihiniz şerbetli tatlılar yerine düşük kalorili olan sütlü tatlı olsun. Çok çeşit yapmak yerine bir çeşit yapın. Ayrıca tatlı ihtiyacınızı meyvelerden de karşılayabilirsiniz.

Bol su tüketin: Gün içerisinde su tüketimini ihmal etmeyin. Akşama kadar en az 1.5 litre su bitmiş olmalı. Kalan 1 litreyi gece boyunca tüketmeye özen gösterin. Eğer alkol aldıysanız alkolün daha kolay vücuttan atılmasına da katkı sağlarsınız. Dilerseniz, masanızın üzerinde su dolu bir sürahi bulundurun ki gözünüzün önünde de unutmamış olursunuz.

‘Ertesi gün eski rutininize geri dönmeyi unutmayın’

‘Umutlarla yeni başlangıçlar yapacağınız bir sofrada sevdiğiniz yemekleri yukarıdaki önerilerle ölçülü ve uygun miktarları suçluluk hissi olmadan tüketin’ önerisinde bulunan Uzman Diyetisyen Ecem Ocak, yılbaşı ertesi eski rutine dönmenin önemini vurguladı.

Ertesi gün neler yapmalısınız?

Mümkün olduğunca erken kalkın.

Hem ayılmanızı kolaylaştıracak, hem baş ağrılarına iyi gelecek, hem de midenizi rahatlatacak nane, rezene veya adaçayı gibi bitki çaylarının içerisine yarım limon sıkarak güne başlayabilirsiniz.

Hafif bir kahvaltı ile başlayın. Mümkünse maydanoz olsun. Bol limonlu bir maydanoz salatası tüketin. Çiğ badem, fındık, ceviz yiyerek enerjinizi geri kazanın.

Gün içinde sebze yemeği yiyin veya sebze çorbası için.

En az 3 litre su için. İçerisine limon, elma dilimleri, zencefil, kabuk tarçın, karanfil ekleyerek tüketin.

Bitki çayları için. Önerim, en az 3 kupa kadar yeşil çay tüketmeniz.

Gün içinde mümkünse karbonhidrat tüketmeyin veya çok az tüketin.

Ara öğünlerde süt, yoğurt tercih edin. Yoğurt içerisine meyve doğrayın, tarçın ekleyin.

Gün içerisinde 30-45 dakika kadar açık havada yürüyüş yapın.

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