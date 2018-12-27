Yılbaşı gecesine özel bakım tüyoları
Üzüntüsüyle, sevinciyle ve sürprizleriyle koskoca bir yılı daha geride bırakmamıza sayılı günler kaldı. Özenli sofralar, kalabalık davetler ya da çılgın sokak partileri... Yeni heyecan ve umutlarla dolu bir yılı karşılamak için kutlama hazırlıkları ise tüm hızıyla devam ediyor. Peki cildiniz yılbaşı gecesine hazır mı?
Yılbaşı gecesinde parti sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek. Haliyle uygulayacağınız makyajın da uzun ömürlü ve kalıcı olması gerekiyor. Gece boyu akmayan bir makyaj için cildinize teknikler uygulamadan önce mutlaka bir makyaj bazı uygulayın. Böylece hem cildinizi daha pürüzsüz görünür hem de gece boyu nem dengesini korur.
UYUMADAN ÖNCE DERİNLEMESİNE TEMİZLEYİN
Yılbaşı partisi harikaydı çok güldünüz, çok eğlendiniz ve çok yoruldunuz, makyajınızı çıkartacak haliniz bile yok belki…Üşenmeyin, makyajınızı temizleyin ki yılın ilk kahvaltısında parlayan cildinizle yerinizi alın.
Foreo Luna 2, T-sonic titreşimleri sayesinde hem cilt temizleyicinizden maksimum fayda sağlamanıza, hem de cildinizde biriken yağ, kir ve makyaj kalıntılarının % 95 oranında temizlenmesine yardımcı olur. Son olarak ise nemlendirici uygulamayı unutmayın!