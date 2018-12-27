Yılbaşı gecesine özel bakım tüyoları

Yılbaşı gecesinde parti sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek. Haliyle uygulayacağınız makyajın da uzun ömürlü ve kalıcı olması gerekiyor. Gece boyu akmayan bir makyaj için cildinize teknikler uygulamadan önce mutlaka bir makyaj bazı uygulayın. Böylece hem cildinizi daha pürüzsüz görünür hem de gece boyu nem dengesini korur.

UYUMADAN ÖNCE DERİNLEMESİNE TEMİZLEYİN

Yılbaşı partisi harikaydı çok güldünüz, çok eğlendiniz ve çok yoruldunuz, makyajınızı çıkartacak haliniz bile yok belki…Üşenmeyin, makyajınızı temizleyin ki yılın ilk kahvaltısında parlayan cildinizle yerinizi alın.

Foreo Luna 2, T-sonic titreşimleri sayesinde hem cilt temizleyicinizden maksimum fayda sağlamanıza, hem de cildinizde biriken yağ, kir ve makyaj kalıntılarının % 95 oranında temizlenmesine yardımcı olur. Son olarak ise nemlendirici uygulamayı unutmayın!