Yılbaşı heyecanı erken başladı! Her bütçeye göre plan mümkün!

Yeni yıl yaklaştıkça yılbaşı gecesi için planlar da yapılmaya başlandı. Türkiye’nin neredeyse her ilinde farklı bütçelerle çeşitli etkinliklere rastlamak mümkün. Ayrıca 31 Aralık bu yıl cuma gününe denk geliyor. Bazı oteller bunu fırsat bilip yılbaşı eğlencesini hafta sonu tatiline dönüştürme imkanı da sunuyor. Korona tedbirleri kapsamında ise mekanların çoğunda HES kodu ve aşı kartı zorunluluğu bulunuyor. Peki fiyatlar ne durumda? İşte yeni yılı dışarıda kutlamanın maliyeti...

ALTERNATIF ÇOK

İstanbul’da sanatçıların canlı performanslarının olduğu şehir içi bir otelde yılbaşı kutlamanın fiyatı 490 TL’den başlıyor. Buna sadece içecek ve çerez ikramı dahil. Yemek eklenince 700 TL’ye çıkıyor. Konaklamak isteyenler içinse 2 kişilik konaklama ücreti 800 TL’den başlıyor. Daha merkezi otellerde yılbaşı gecesinin başlangıç fiyatları 700 TL’yi buluyor. İstanbul’un ünlü otellerinde ise yeme-içme dahil fiyatlar 1.750 TL’den başlıyor. Sahildeki mekanlarda ise fiyatlar yeme-içme dahil kişi başı 1.000 TL’den başlıyor. Ünlü ve çok sevilen sanatçıların çıkacağı restoranlardaki fiyatlar ise dudak uçuklatıyor. Bu mekanlarda 2 bin 500 TL’den başlayan ücretler, 10 bin TL’ye kadar yükselebiliyor.

KONAKLAMALI ETKINLIK

İstanbul’a yakın en sevilen tatil yerlerinden Bolu Abant’ta da müşterilere farklı alternatifler sunan oteller şimdiden rezervasyon almaya başladı. Abant’ta meşhur sanatçıların sahne alacağı bir otelde 31 Aralık ve 1 Ocak olmak üzere 2 gece konaklamalı bir organizasyonun fiyatı 10 bin TL. Buna yılbaşı yemeği, eğlence ve içecek fiyatları dahil.

İÇECEĞİNİ KENDİN GETİR

Alkollü içecek fiyatlarındaki artış yılbaşı organizasyonlarında farklı alternatiflerin ortaya çıkmasına neden oldu. Buna göre bazı restoranlar ‘içeceğini getir’ uygulaması başlattı. Yani kişiler kendi ayırttığı masalara içeceklerini dışarıdan getirebiliyor. Böyle olunca yemek fiyatları daha indirimli oluyor.

EN AZ 2 GECE ZORUNLU

Antalya’da birçok otel yılbaşını bir gece olarak değil de yeni yıl tatili olarak kutluyor. Bazı otellerde organizasyonlar 1 hafta boyunca sürüyor. Yine bazılarında minimum 2, 3 veya 4 gece konaklama şartı bulunuyor. Yani sadece yılbaşı yemeğine katılmak mümkün olmuyor. 4 gece konaklamalı otellerde fiyatlar her şey dahil 14 bin 200 TL. Ancak yılbaşı yemeğine ekstra ücret talep eden oteller de bulunuyor. Burada da konaklama dışında kişi başı 900 TL yılbaşı etkinliği için ödeniyor.

BÜYÜKŞEHİRLERLE YARIŞIYOR

Diğer illerde de fiyatlar büyükşehirlerle yarışır durumda. Örneğin Konya’da ünlü sanatçıların yer aldığı bir etkinliğin fiyatı 900 TL ile 1.400 TL arasında değişiyor. Bu ücrete yemek ve içecek dahil. Şehirdeki bazı otellerde daha uygun fiyata etkinlikler bulmak mümkün. Kayseri’de canlı müziğin olduğu etkinlik fiyatları 750 TL ile 1.000 TL arasındayken, Mersin’de ünlü sanatçıların olduğu etkinlik fiyatı kişi başı 325 TL. Ancak bu fiyata yemek dahilken, içecekler dahil değil. Konaklamak istendiğinde ise 2 kişi için 1 gece konaklama fiyatı 1.500 TL.

ÜNLÜ SANATÇI ETKİSİ

Ankara Gölbaşı’nda yer alan bazı restoranlarda fiyatlar 300 TL’den başlıyor. Buna içecek eklenince 450-500 TL’yi buluyor. Otel organizasyonlarında ise yılbaşı gecesi etkinliği 450 ile 750 TL arasında değişirken, konaklama da eklendiğinde fiyat 1.000 TL’yi aşıyor. Meşhur sanatçıların sahne aldığı organizasyonlarda ise fiyatlar kişi başı 2 bin TL’ye kadar yükselebiliyor.

MASAYA GÖRE FIYAT

İzmir’de bazı restoranlarda yılbaşı yemeği fiyatları içecek dahil 340 TL’den başlıyor. Otellerde bir gece konaklamalı organizasyonların fiyatı ise kişi başı 800 TL’den başlıyor. Buna yılbaşı eğlencesi ve yeme-içme dahil. Meşhur sanatçıların yer aldığı etkinlerde ise fiyatlar 850 TL’den başlıyor ve yine masanın yer aldığı konuma göre artış gösteriyor.