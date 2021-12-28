Yılbaşı hindisi ister kalabalık ister sade 31 Aralık akşamında milyonlarca kişinin sofrasında yerini alacak. Bir yılbaşı geleneği olan hindi, pek çok şekilde pişirilse de en çok fırında ve iç pilavlı olarak tercih ediliyor. İşte, yılbaşı sofranızı bir şölene çevirecek yılbaşı hindisi tarifi ve yapılışı…

YILBAŞI HİNDİSİ İÇİN MALZEMELER

1 adet orta boy bütün hindi (4-4,5 kg.)

1 yemek kaşığı bal

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı hardal

İçi için:

1 adet defne yaprağı

1 dal biberiye

1 tatlı kaşığı tane karabiber

KESTANELİ İÇ PİLAV İÇİN:

2 su bardağı baldo pirinç

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı çam fıstığı

2 adet orta boy kuru soğan

1 çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı kuş üzümü (ılık suda bekletilmiş)

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı tuz

¼ çay kaşığı yenibahar

1 su bardağı haşlanmış kestane

3 su bardağı sıcak et suyu (tavuk suyu)

YILBAŞI HİNDİSİ TARİFİ

Küçük bir kâsede bal, zeytinyağı, taze sıkılmış limon suyu, domates salçası, tuz ve hardalı karıştırın. Hazırladığınız sosu, bir fırça ile yıkanmış kurulanmış hindinin her yerine sürün. Hindinin içine tane karabiber, biberiye ve defne yaprağını yerleştirin. Hindiyi, hafif bir şekilde unladığınız büyük boy pişirme poşeti veya fırın tepsisine alın ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında 2,5 saat kadar pişirin. Kestaneli iç pilavı hazırlamak için; kuru soğanları yemeklik olacak biçimde küçük küçük doğrayın. Zeytinyağını ve tereyağı geniş tabanlı bir pilav tenceresinde kızdırın. Doğradığınız kuru soğanları, kısık ateşte şekilde soteledikten sonra soğanlar ölene kadar pişirin. Soğanların üzerine dolmalık çam fıstıkları ekleyin ve hafif bir renk alana kadar soğanlarla birlikte kavurun. Pirinçleri duru suyu çıkana kadar yıkayın ve pilav tenceresine soğan ve fıstıkların üzerine ekleyin. Ardından, karabiber, kuş üzümü, yenibahar ve tarçın tuzu katın. Sonrasında ise küçük parçalara ayırdığınız haşlanmış kestaneleri ve sıcak et suyunu ilave edin. Pilavın kapağını kapatın ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Kestaneli iç pilav suyunu çektikten sonra üzerini pamuklu bir mutfak bezi veya kağıt havlu ya da kapatıp demlenmesi için bekletin. Fırından çıkan kızarmış hindiyi, geniş bir kabın içine koyun ve pilavı da etrafına ekleyerek süsleyin.

Afiyet olsun…







