Yılbaşı akşamı pek çok dünya genelinde milyonlarca kişi için çok özel bir anlam taşıyor. 31 Aralık gecesinde birbirinden lezzetli yiyecekler hazırlanıyor, sofralar kuruluyor. Yılbaşı kurabiyesi de elbette o gece için hazırlanan ikramlıkların başında yer alıyor. Peki, yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır, nasıl süslenir? İşte, yılbaşı kurabiye tarifi…

YILBAŞI KURABİYESİ İÇİN MALZEMELER

250 gram tereyağı

2 tane yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1,5 su bardağı pudra şekeri

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Aldığı kadar un

Süslemek için beyaz çikolata

YILBAŞI KURABİYESİ TARİFİ

Tereyağını eritmeden pudra şekeri ile bir kaba alın. Yoğurarak yağ ve şekeri krema haline getirin. Tereyağı iyice eridikten sonra, kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyerek hepsini karıştırın. Ardından unu yavaş yavaş ekleyin. Hamur elinize yapışmayacak kıvama gelene kadar un eklemeye devam edin. Hamur istenilen kıvama geldikten sonra sıvı yağı ekleyin ve hamuru yeniden yoğurun. Diğer yandan fırın tepsisine yağlı kağıt sererek hazırlayın. Hamurunuzu ister küçük parçalar halinde isterseniz tek bir parça halinde merdane yardımı ile açın ve kurabiye kalıpları ile şekiller verin. Hazırladığınız kurabiyeleri yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin ve 180 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika (Üzeri kızarıncaya kadar) pişirin. Fırından çıkardığınız kurabiyeleri soğumaya alın ve beyaz çikolatayı ben mari usulü ile eritin. Krema pompası ve kullanılmamış bir enjektöre doldurduğunuz beyaz çikolata ile kurabiyelerin üzerini süsleyin.

Afiyet olsun…