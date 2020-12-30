Yemek Yılbaşı kurabiyesi tarifi: Yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır?

Yılbaşı kurabiyesi tarifi: Yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır?

Yemek

Yılbaşı kurabiyesi tarifi: Yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır?

Yeni yıla sayılı günler kala alışverişinizi tamamlayıp yılbaşı kurabiyeleri hazırlamak için mükemmel bir fırsat. Evde yeni yılı kutlayacak kişiler yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır merak ediyor. Yılbaşı kurabiyesi tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

30 Aralık 2020, Çarşamba 11:25 Son Güncelleme:
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Yılbaşı gecenizi güzelleştirecek birbirinden lezzetli yılbaşı kurabiyeleri yapmanın tam vakti. Evde kutlama yapacak olanlar yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır merak ediyor. Yılbaşı kurabiyesi tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

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Yılbaşı kurabiyesi tarifi

Yılbaşı kurabiyesi malzemeleri

  • 550 gram un
  • 150 gram pudra şeker
  • 1 yumurta
  • 250 gram tereyağı (oda sıcaklığında yumuşatılmış)

Süslemek için

  • Gıda boyası
  • Şeker hamuru

Yılbaşı kurabiyesi yapılışı

Tüm malzemeyi derin bir kapta yoğurun. Unladığınız mutfak tezgahında çok ince olmayacak şekilde açın. İster kalıpla, ister bardak ağzı ile yuvarlak şekiller çıkarın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. 180 dereceye ayarlı fırında hafif kızarıncaya kadar pişirin. Soğuyan kurabiyelerin üzerini renklendirdiğiniz şeker hamuru ile süsleyin.

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