Yılbaşı kurabiyesi tarifi: Yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır?

Yılbaşı gecenizi güzelleştirecek birbirinden lezzetli yılbaşı kurabiyeleri yapmanın tam vakti. Evde kutlama yapacak olanlar yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır merak ediyor. Yılbaşı kurabiyesi tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Yılbaşı kurabiyesi tarifi

Yılbaşı kurabiyesi malzemeleri

550 gram un

150 gram pudra şeker

1 yumurta

250 gram tereyağı (oda sıcaklığında yumuşatılmış)

Süslemek için

Gıda boyası

Şeker hamuru

Yılbaşı kurabiyesi yapılışı

Tüm malzemeyi derin bir kapta yoğurun. Unladığınız mutfak tezgahında çok ince olmayacak şekilde açın. İster kalıpla, ister bardak ağzı ile yuvarlak şekiller çıkarın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. 180 dereceye ayarlı fırında hafif kızarıncaya kadar pişirin. Soğuyan kurabiyelerin üzerini renklendirdiğiniz şeker hamuru ile süsleyin.



