Türkiye Yılbaşı kutlamaları evde yasak, otelde serbest

Yılbaşı kutlamaları evde yasak, otelde serbest

Türkiye

Yılbaşı kutlamaları evde yasak, otelde serbest

Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı var. "Benim itirazım şu çelişkiye" diyen Ahmet Hakan "Evlerde yılbaşı kutlamaları yasakken, otellerde yılbaşı kutlaması serbest." ifadelerini kullandı.

21 Aralık 2020, Pazartesi 09:24 Son Güncelleme:
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İşte Hürriyet'ten Ahmet Hakan'ın yazısından ilgili kısım:

Evlerde kalabalıklar halinde yılbaşı kutlaması yapılmasını istemiyor yetkililerimiz.

Bunu “yasak” kapsamına almış durumdalar.

Günün önemli manşetleri için tıkla

- Yaptırımı nedir? Pek belli değil.

- Yasağın delindiği nasıl belirlenecek? Sanırım komşunun komşuyu ihbarıyla...

Neresinden bakarsan bak tatsız bir uygulama...

Ama halkın sağlığını göz önünde bulundurduğumda...

Bu tatsızlığı içime sindiriyor ve pek de itiraz edemiyorum.

Benim itirazım şu çelişkiye:

Evlerde yılbaşı kutlamaları yasakken, otellerde yılbaşı kutlaması serbest.

Dağ otelleri, kış otelleri, Ege otelleri, Akdeniz otelleri...

Şimdiden yılbaşı rezervasyonlarını doldurmuş bile.

Bu çelişkiye itiraz ettiğimde ise şöyle bir karşılık alıyorum:

Can çekişen turizm sektörüne küçük bir nefes alma imkânını da çok mu görüyorsun?

İşte tam bu noktada da hafif bir duraksama geçiriyorum.

Sözün özü: Hayat, bizim sandığımızdan çok daha çelişkilerle dolu ve çok daha karmaşık.

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