Türkiye Yılbaşı kutlamasında silahlı kavga: 14 yaşındaki çocuk öldü

Yılbaşı kutlamasında silahlı kavga: 14 yaşındaki çocuk öldü

Türkiye

Yılbaşı kutlamasında silahlı kavga: 14 yaşındaki çocuk öldü

Bağcılar'da yılbaşı kutlamaları sırasında silahlı kavga çıktı. Rastgele açılan ateş sonucu 14 yaşındaki bir çocuk kafasına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.

01 Ocak 2022, Cumartesi 09:50 Son Güncelleme:
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Olay, saat 00.30 sıralarında Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, yılbaşını kutlamak için toplanan grup bir anda tartışmaya başladı.


Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflardan biri silahına davranarak rastgele ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan kurşun 14 yaşında bir çocuğun kafasına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Silahla kafasından vurulan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

DHA

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