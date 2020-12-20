Hünkar – Etiler

Hünkar, 70 yıldır İstanbullur’a Türk ve Osmanlı mutfağının seçkin lezzetlerini sunuyor. Hünkar’ın, kendine has yorumuyla hazırladığı yılbaşı hindi dolması, yılbaşı sofralarına lezzet ve renk katacak. Kestane kebaplı, iç pilavlı 12 kişilik hindi 600 lira, iç pilavlı, sebze ve garnitürlü beş kişilik hindi but 400 lira, kestane kebaplı, iç pilavlı bütün organik tavuk dolması 350 lira.

Borsa Lokantası – İstanbul

Klasik Türk yemeklerini batılı sunumla servis eden bir İstanbul klasiği olan Borsa’nın yılbaşı hindisi, damak çatlatan türden. Kestaneli pilavlı ortalama beş kiloluk, 8-10 kişiye servis edilebilecek bütün hindinin fiyatı 750 lira; yarımının fiyatı ise 400 lira. “Hindi değil kaz severim” diyorsanız, kestaneli iç pilav ile servis edilen kazın fiyatı da 1000 lira.

BigChefs

Türk ve dünya mutfaklarının en seçkin lezzetlerine, kendine has bir yorum katan BigChefs’in, yeni yıl kutlamaları için hazırladığı altı ve sekiz kişilik bol kestaneli iç pilavı, ayva beğendili ve zengin garnitürlü fırında pişirilen bütün hindi dolmasının fiyatı 545 lira.

Umami Catering

Lezzetine ve hijyenine güvenerek sipariş verebileceğiniz yılbaşı hindi dolmasını Umami Catering, vakumlanmış paketlerle evinize teslim ediyor. İstanbul ve İzmirliler’e hizmet veren markanın iki kişilik ‘sous vide’ tekniğiyle pişirdiği 750 gramlık organik portakallı, kestane ve iç pilavlı hindi göğsü 180 lira, yarım hindi 250, 10 kişilik bütün hindi ise 460 lira.

Divan

Türkiye’nin yemek alanında en köklü kurumlarından biri olan Divan, gurme lezzetleriyle damaklara ziyafet çekmeye devam ediyor. İç pilav, kestane şekeri, Brüksel lahanası, mısır ve yaban mersini soslu tam hindinin fiyatı 750, yarımının fiyatı 350 lira. Tek kişilik porsiyonu ise 80 lira.

Develi

Asırlık lezzet ustası Develi’nin, İstanbul’un farklı semtlerinde dokuz şubesi var. Siz de yılbaşı gecesi sofranızı Hindi dolmasıyla şenlendirmek istiyorsanız; arayın size en yakın şubeyi, Bolu’da özel olarak yetiştirilen kestaneli, narlı, taze kekik, çeri domatesi, köz biberli hindi dolmasını sipariş edin. Bütün hindinin fiyatı 520, yarımı 300 lira. İç pilavlı tavuk dolmasının fiyatı da 280 lira.

Nişantaşı Başköşe – Maçka

Semtin eskilerinden olan Başköşe, meşe odunu fırınında pişirdiği kebapları, etleri, lahmacunları, pideleri, ekmek ve tatlılarıyla ünlü. Mekanın üzeri mis gibi kızarmış, içi kestane pilavlı hindisi; masanıza renk, damaklarınıza ziyafet çekmeye hazır. Beş kiloluk hindinin fiyatı 600, yarımının fiyatı 350 lira.

7 Restaurant & Catring - Göktürk

Bazı özel günler vardır; düğün, nişan, doğum ve evlilik yıldönümü gibi… 7 Restaurant işte bu günlerde devreye giriyor. Siz, menünüzü hazırlıyorsunuz, onlar da layıkıyla yerine getiriyor. Ege ve eski İstanbul mutfağının lezzetlerini, modernize edilmiş şekilde sunan firmanın yılbaşı hindisinin lezzeti dillerde. Kestaneli pilav, nar ve mevsim sebzeleriyle servis ediliyor. Dört kiloluk hindi dolmasının fiyatı 450 lira.

Set Kebap

Etiler bölgesinde enfes kebap yemek isteyenlerin 42 senedir vazgeçilmez adresi olan Set Kebap’ın hindi dolması, gurmelerin liste başında yer alıyor. Siz de yılbaşı gecesi kestane iç pilavlı bu enfes hindiyle damağınızı şenlendirmek istiyorsanız, siparişinizi bir hafta önceden vermeyi unutmayın. 10 – 12 kişinin rahatlıkla doyabileceği altı kiloluk hindinin fiyatı 600, yarımının fiyatı 300 lira.

Kaburga Sofrası – Bakırköy

Hem hindi hem de kuzu dolması çok meşhur. Fiyat olarak da emsallerinden çok daha ucuz. İsteğe göre kestane ya da bademli iç pilavla hazırlanan beş kiloluk bütün hindi dolmasının fiyatı 350 lira. “Yarısı bize yeter” diyorsanız 175 lira ödemeniz yeterli. Kalabalık olacaksanız size tavsiyem, 20 kişinin rahatlıkla doyabileceği kuzu dolması. Fiyatı 1500 lira.

BONUS

■ Gourmet Garage / İstanbul

■ Havandan / Reşitpaşa

■ Şark Sofrası / Ataköy

■ Sahan / İstanbul

■ Günaydın / İstanbul