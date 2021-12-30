Türkiye Yılbaşı öncesi İstanbul'da huzur uygulaması

Yılbaşı öncesi İstanbul'da huzur uygulaması

Türkiye

Yılbaşı öncesi İstanbul'da huzur uygulaması

İstanbul'da yılbaşı öncesi İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yılın son Yeditepe Huzur Uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada durdurulan araçlar narkotik köpeğiyle didik didik arandı.

30 Aralık 2021, Perşembe 21:59 Son Güncelleme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipleri kent genelinde 2021'in son Yeditepe Huzur Uygulamasını gerçekleştirdi. Taksim'de yılbaşına 1 gün kala gerçekleştirilen uygulamada çok sayıda polis ekibi yer görev aldı.

‘Kanıt’ da uygulamada yerini aldı

Yılın son uygulamasına hassas burunlu narkotik köpeği Kanıt da katıldı. Uygulamada durumundan şüphe edilen araçlar durduruldu. Araçlar tek tek aranırken vatandaşlarında GBT kontrolleri gerçekleştirildi.

İSTANBUL (İHA)

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