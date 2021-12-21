Türkiye Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu! Gözaltılar var

Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu! Gözaltılar var

Türkiye

Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu! Gözaltılar var

Edirne merkez ve Keşan ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen Zehir- 2 operasyonunda 35 litre etil alkol, 22 şişe içki aroması, 6 litre sahte rakı ve 92 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

21 Aralık 2021, Salı 20:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, yaklaşan yılbaşı dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Zehir- 2 operasyonu kapsamında Edirne İl ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince, Edirne merkez ve Keşan ilçesindeki 4 ayrı adreste arama yapıldı. Aramalarda; 35 litre etil alkol, 22 şişe içki aroması, 6 litre sahte rakı ve 92,2 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi.


Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)

İlgili Haberler
Okullar tatil edildi! Eğitime kar engeliTrabzon'da can pazarı! Otomobilin üzerinde yaşama tutundu


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Durumumuz nedir?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Çölde Altı Pencere
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Küçük bir nabız
Rauf Tamer
Şirin Sever
Park orman yeniden İstanbul'a kazandırılıyor
Şirin Sever
Hakan Çelik
Kaybedilemeyecek kadar büyük bir ülke
Hakan Çelik
Banu Şen
İzmir için çalıştıkça aşkım tutkuya dönüştü
Banu Şen
Erkut Can
İşte kentsel dönüşüm!
Erkut Can
Murat Gülderen
Evinizi ucuza akıllandırın
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika haberi: Kırmızı bültenle aranıyordu! Flaş gelişme..