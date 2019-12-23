Yeni yıl partisi için büyük oynamanın zamanı geldi. 2019 herkes için oldukça yorucu geçti. Bu döngüyü kırmaya ne dersin? O halde ilk önce gardrobundan başlamalısın. Yeni yıl için kıyafet alışverişine çıkman gerekiyorsa, klişeleri bir kenara bırak. Tekrar giyebileceğin bir ürün satın almak zorunda değilsin. Kendini şımart ve değişikliğe merhaba de. Bu yılın en gözde parçaları metalik kumaşlar, payetler, tüylü detaylar olacak. Şimdi seninle 2020 yılına harika bir giriş yapmanı sağlayacak kıyafet tüyolarını paylaşacağım. Bu tüyolar sayesinde yeni yıl partisinde herkesin gözü senin üzerinde olacak. Belki de 2019'da bulamadığın aşkın, göz kamaştıran kıyafetler içindeki sana doğru koşacak. İşte yeni yıl partisinde yıldız olmanı sağlayacak kıyafet tüyoları.

Işıl ışıl parla

Payetlerle süslü parti kıyafetleri, gecenin yıldızı olmanı sağlayacak. Bu sezon rahat bir kalıpta karşımıza çıkan ışıltılı kıyafetler sayesinde dans ederken rahatından ödün vermeyeceksin. 90'lara dönüşün yaşandığı moda dünyasında, kıyafetlerde olduğu gibi makyajında da renkleri cesur kullanabilirsin.

(Rotate Birger Christensen, ASOS)

Asimetri ve yırtmacın gücü

Dramatik görünmenin kilit noktalarından biri asimetrik kesimlerdir. Bacak dekoltesi sayesinde hem çekici, hem de herkesten farklı bir görünüm elde etmen mümkün. Ancak dans ederken biraz zorluk çekmen de söz konusu. Gece mavisi her zaman ağırlığını korumanı sağlayacaktır.

(Mango, ASOS)

Metalin yükselişi

Kendini 'Geleceğe Dönüş' filmindeki gibi bir temaya bürümek istersen metalik renkler tam sana göre. Sonuçta 2020'deyiz artık! Ancak metal renkli elbisenin kumaşına dikkat etmen gerekiyor çünkü olduğundan daha kırışık bir görünüm yaratabilir. Bu da aliminyum folyoya sarılmış gibi görünmene neden olur.

(Rotate Birger Christensen, H&M)



