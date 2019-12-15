Yılbaşı partisi verecekler

Boşanacakları yönünde çıkan haberlerle uzun süre gündeme gelen Beren Saat ve Kenan Doğulu, ilişkilerine bir şans daha verme kararı almıştı. Çift yeni yıl için görkemli bir kutlama hazırlığına girmiş. Evlerinde parti verecek olan iki ünlü isim, 2020’ye aileleri ve yakın dostlarıyla birlikte ‘Merhaba’ diyecekmiş. Saat’in her detayla yakından ilgilendiği ve zengin bir sofra hazırlattığı partiye çiftin anneleri de katılacakmış.

2020’ye yurt dışında girecek

Yılbaşı gecesi için plan yapan ünlü isimlerden biri de Serenay Sarıkaya. 2020’ye yurt dışında girecek olan oyuncu rotasına ise henüz karar vermemiş. Londra ve New York arasında kararsız kalan Sarıkaya, bu iki şehirden birinde yeni yılı karşılayacakmış.

Bu kez rap söyleyecek

Ajda Pekkan, yeni bir şarkıyla hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Söylediği pop şarkılarla kendisine hayran bırakan Pekkan, bu sefer rap söyleyecek. Şu sıralar stüdyoda hazırlık aşamasında olan şarkıcı, yakında şarkısını beğeniye sunacak.