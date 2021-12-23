Yılbaşı simgesi: Kokina çiçeği hikayesi

Anavatanı güney Avrupa olan kokina bitkisi İran ve Akdeniz civarında yetişiyor. Türkiye sınırları içerisinde İstanbul'da ormanlarda da yetişen kokoina çiçeğinin isminin kökenini ‘kokino'dur.

Kokina , Yunanca'da kırmızı anlamına geliyor. Yeni yıl yaklaşınca yeşil yaprakları arasına 'silcan' adı verilen kırmızı meyveler yerleştiriliyor, iple bağlanarak birleştiriliyor ve kokina çiçeği ortaya çıkıyor.

YILBAŞINI SİMGELİYOR

Kokina, sadece ülkemizde değil tüm dünyada yılbaşı zamanı ortaya çıkan, bu harika zamanı simleyen bir bitki.

Kırmızı ve yeşilin mükemmel uyumunu yansıtan kokina çiçeğinin İstanbul'a, şehirde yaşayan Rumlar tarafından getirildiği de söylenenler arasında. Bu bitkinin, şans getireceğine inanılıyor.

Şans getirmesinin yanı sıra bir rivayete göre; kokina çiçeğinin yaprakları ve kırmızı meyveleri 1 yıl boyunca çürümez ya da solmaz ise çiçeğin sahibinin ev sahibi olacağına inanılıyor.

KOKİNA ÇİÇEĞİ NASIL YAPILIR?

Yılbaşı çiçeği olarak bilinen kokinaların kırmızı meyveleri, dikenli sarmaşık biçimindeki ağaçtan insan eliyle toplanıyor. Bu kırmızı meyvelere silcan adı veriliyor. Toplanan kırmızı meyveler birleştirilerek top haline getiriliyor ve dikenli yeşil dalların tepesine kırmızı iplerle bağlanıyor.

KOKİNA BAKIMI

Kokina, canlı bir bitki olduğu için bakıma ihtiyacı vardır. Kokina çiçeği, ne çok sıcağı ne de çok soğuğu sever. Bu çiçeğin uzun ömürlü olmasını istiyorsanız ılık bir ortamda tutmalısınız.

Kokina çiçeğini haftada 2 defa .ok olmayacak şekilde sulamanız yeterli olacaktır. Suyu kök kısmından verebilirsiniz. aman dikkatli olun, bu çiçek çok suyu sevmez.



