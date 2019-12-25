Hindi eti oldukça sağlıklı bir besin kaynağıdır. Aynı zamanda çok lezzetli bir et türüdür. Yılbaşı sofralarında da oldukça sık tercih edilir. Sevdiklerinize hazırlayacağınız menüde hindi eti olsun istiyorsanız "fırında hindi but tarifi, fırında hindi but nasıl yapılır" detaylar haberimizde.

Fırında hindi but tarifi

Fırında hindi but malzemeleri

- 2 adet kemikli but

- 2 adet pancar

- 3 adet patates

- 3 adet havuç

- 3 adet kırmızı soğan

- 3 adet kuru soğan

- 2 baş sarımsak

- Tuz

- Karabiber

- Zeytinyağı

- 2 adet limon suyu

- Biberiye

- Kırmızı toz biber

Fırında hindi but yapılışı

Hindi butlarınızı zeytinyağı, limon suyu ve baharatlarla marine edip buzdolabında en az 3-4 saat dinlenmeye bırakın. Marine süresi ne kadar uzun olursa hindi butlarınız daha çok lezzetlenecek ve daha çabuk pişecektir.

Tüm sebzelerinizi büyük parçalar halinde doğrayarak bir kapta zeytinyağı ve baharat ile güzelce harmanlayın. Malzemelerinizi fırın tepsinizin altına yayarak üzerine, içi yağlı kağıt üzeri folyo (akıllı folyo) ile kaplanmış marine olan hindi butlarınızı yerleştirin. 180 derece fırında yaklaşık 1,5 saat pişen hindi etinizi sonrasında 30 dakika kadar folyonuzu çıkararak üzerinin kızarması için fırınlamaya devam edin.

Bu haberi de okudular Yılbaşında hazırlanabilecek 8 yemek tarifleri: Yılbaşında hangi yemekler yapılır?

Bu haberi de okudular Tavuk sarma tarifi: Tavuk sarma nasıl yapılır?