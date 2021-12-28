Yeni yıl kutlamaları için plan yapan pek çok kişinin aklında ‘Yılbaşı sokağa çıkma yasağı var mı?’ ve ‘31 Aralık’ta yasak olacak mı?’ soruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak gözler geçtiğimiz hafta düzenlenen Kabine toplantısına çevrilmişti ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete Sesleniş konuşmasında yılbaşı yasağına dair bir açıklamada bulunmadı. Geçtiğimiz yıl uygulanan yılbaşı sokağa çıkma yasağı İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile duyurulmuştu…

YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Yılbaşı akşamına sayılı günler kaldı, milyonlarca kişi o özel gece için plan yapıyor ancak koronavirüs vakalarındaki artış bir yandan da endişeye neden oluyor. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 27 Aralık Covid-19 tablosuna göre, 24 saatte yapılan 362 bin 535 testte 26 bin 99 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 157 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 24 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron varyantı diğer varyantlardan daha hızlı yayılmaktadır. Ülkemizde vaka sayılarında artış öngörülmektedir. Hastaneye yatışlarda ise etkisi yayılma hızı kadar yüksek olmadığı görülmektedir. Dikkatli olmalı, hatırlatma dozu aşınızı yaptırmalısınız" dedi.

Diğer yandan yılbaşı sokağa çıkma yasağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandığında haberimizde bulabilirsiniz.

DÜNYA GENELİNDE YILBAŞI KUTLAMALARINDA EK ÖNLEMLER ALINIYOR

Hızla artan omicron varyantı vakaları nedeniyle dünya genelinde yılbaşı kutlamaları için önlemler alınmaya başlandı. Bu çerçevede, New York’ta yeni yıl kutlamalarında maske takma zorunluluğu getirildi, Edinhburg, Yeni Delhi, Roma, Paris, Las Vegas ve Bangkok gibi önde gelen bazı şehirlerde yeni yıl için toplu kutlamalar yasaklandı.

LONDRA: Londra Belediye Başkanı Sadık Han, başkentte geleneksel olarak her yıl düzenlenen Trafalgar Meydanı’nda yeni yıl kutlamalarının, salgın endişesi nedeniyle bu yıl iptal edildiğini duyurdu. Han, “Londralıların güvenliği her şeyden önce gelir” açıklamasında bulundu. Trafalgar Meydanı’ndaki kutlamalara 6 bin 500 kişinin katılması bekleniyordu.

BERLİN: Almanya’da 28 Aralık’tan itibaren geçerli olmak üzere, fiziki teması en aza indirebilmek adına yeni yıl kutlamalarına kısıtlama getirildi. Başkent Berlin başta olmak üzere Münih ve Frankfurt gibi diğer önemli şehirlerde de büyük havai fişek gösterileri için toplanılmayacağı belirtildi. Şansölye Olaf Scholz, 28 Aralık itibariyle, en fazla 10 kişilik gruplar halinde bir araya gelinebileceğini, bu kişilerde de aşılı olma ya da hastalığı atlatmış olma zorunluluğu aranacağını bildirdi.

FRANSA: Başkent Paris’te de Champs-Elysées Caddesi’ndeki geleneksel havai fişek gösterileri ve DJ performansları salgındaki artış nedeniyle bu yıl iptal edildi

ATİNA: Akropolis’te her yıl geleneksel olarak yapılan havai fişek gösterisi bu yıl yapılmayacak. Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, bu yıl belediyeler tarafından planlanan tüm toplu Noel ve yeni yıl kutlamalarının iptal edildiğini duyurdu. Cuma günü itibariyle açık ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu geri getirilirken, yüksek koruma için çift maske takma uyarısı da yapıldı. Önlemlerin ilk etapta 3 Ocak’a kadar süreceği bildirildi.